Weltmeister Max Verstappen in Kanada nur 7.: Füsse nicht auf den Pedalen!

Max Verstappen belegte im ersten Teil der spannenden Sprint-Quali auf dem Circuit Gilles Villeneuve den vielversprechenden dritten Platz, aber da war die Konkurrenz noch nicht ganz auf Betriebstemperatur.

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Im zweiten Segment konnte Max dann von Glück reden, nicht vorzeitig Feierabend haben zu müssen – mit Ach und Krach auf P9, das gute Handling hatte sich verflüchtigt, Max schimpfte über mangelnde Fahrzeugbalance.

Beim Kampf der Top-Ten schaut dann am Ende nicht mehr als rang 7 heraus. «Dieses Ergebnis überrascht mich nicht», sagte Max daraufhin. «Mein Gefühl im Auto war nicht so gut. Ich hatte grosse Schwierigkeiten.»

«Es war sehr schwer, konstant gute Runden zu fahren. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Wir müssen mit diesem Verhalten des Autos für den Sprint zurechtkommen, aber hoffentlich können wir das dann in der GP-Quali verbessern im Hinblick auf das Rennen vom Sonntag.»

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Um genau zu sein, sprang der Wagen von Max so heftig auf den Bodenwellen, dass Verstappen teilweise Mühe hatte, die Füsse auf den Pedalen zu halten.