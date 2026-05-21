Weltmeister Max Verstappen in Kanada: Verblüffende Aussage zur F1-Zukunft

Max Verstappen erkennt Licht am Ende des Tunnels: Am GP-Wochenende von Miami vor drei Wochen hat der 28-jährige Niederländer erstmals den Eindruck gewonnen, sein Rennwagen gehorche ihm. Sofort war Max bei der Musik – zweiter Startplatz für den WM-Lauf von Florida. Im Rennen musste sich Verstappen den stärkeren Autos seiner Gegner beugen, Platz 5.

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Doch wenn wir uns das grössere Bild betrachten: Max Verstappen hat aus seiner Abneigung für das Reglement nie ein Geheimnis gemacht und betont, dass es für 2027 grosse Änderungen brauche. Nun ist angeregt, dass der elektrische Teil für die kommende Saison wieder verringert wird.

Max bewegt das zu einer markanten Aussage über seine Zukunft in der Formel 1: «Das ist sehr positiv und geht in die richtige Richtung. Das war das Mindeste, was ich mich erhofft hatte, und es ist schön zu sehen, dass da etwas in Bewegung kommt. Das ist genau, was der Sport braucht.»

«Das sind sicher Bestrebungen, die mich ermuntern, auch weiter in der Formel 1 zu bleiben. Ich will einfach, dass wir hier ein gutes Produkt haben. Und der Schritt für 2027 wird das Produkt verbessern, da bin ich mir ganz sicher.»

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«Ich habe immer gesagt – meine Kritik basiert nicht darauf, ob ich ein Siegerauto habe oder nicht; sie basiert darauf, dass ich die Formel 1 als ein gesundes Produkt sehen will. Und ich glaube, wir Fahrer werden an einer solchen Formel 1 mehr Freude haben.»

«Die Formel 1 wird eine bessere Formel 1 sein, und dann bin ich auch glücklicher. Und wenn ich Freude an der Formel 1 habe, ist auch die Chance grösser, dass ich noch lange hier bin. Ich fühle mich wohl im Team, ich sehe die Fortschritte, die wir machen, das ist aufregend zu erleben.»

«Ich wollte ja sowie immer weitermachen in der Formel 1, ich war nur der Ansicht, der Sport bewege sich in die falsche Richtung. Ich wollte, dass Änderungen kommen, und das ist nun wohl so, dann sind wir hoffentlich bald wieder zurück zum Normalzustand des Sports. Klar ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber diese Änderung muss kommen.»

Klar ist der Auftritt von Max beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring auch in Montreal ein Thema. Verstappen sagt: «Das war ein Klasse-Wochenende und ich habe es aus vollen Zügen genossen. Das war mein erstes grosses Langstreckenrennen, und alles ist recht gut gelaufen. Der Wagen funktionierte prächtig, wir haben alles gut umgesetzt, aber unterm Strich ist Racing halt ein mechanischer Sport, und wir sind ausgefallen.»

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«Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir alles im Griff, auf nasser und trockener Bahn, und auch der Sport mit Teamgefährten war schön. Die 24 Stunden waren ein Rennen, das ich immer machen wollte, nun habe ich es endlich geschafft, das hat mir viel gegeben. Und wenn ich weitere Gelegenheiten erhalte, werde ich die ergreifen.»

«Ich habe mich auch darauf gefreut, wie viele Fahrerkollegen sich bei mir gemeldet und gesagt haben, dass sie mein Abenteuer verfolgen. Ich weiss, dass viele Piloten sich auch mal gerne auf der Langstrecke versuchen würden.»

«Was mich angeht: Ich habe da noch eine Rechnung offen, ich will dieses Rennen gewinnen, und ich hoffe, mein Engagement in der Formel 1 erlaubt es mir, diesen Traum zu verwirklichen.»