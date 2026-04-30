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Weltmeister Max Verstappen in Miami: «Dann wäre ich wirklich ein Idiot»

Max Verstappen hat den Miami-GP zwei Mal gewinnen können, 2022 und 2023. Mit einer Fortsetzung ist 2026 nicht zu rechnen: «Die jüngsten Änderungen sind nur ein Tropfen auf den heissen Stein.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

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Red Bull Racing bringt in Miami ein stattliches Entwicklungs-Paket an die Rennwagen von Max Verstappen und Isack Hadjar, aber wird das reichen, um Mercedes, Ferrari und McLaren auf die Nerven zu gehen? Der vierfache Formel-1-Champion Verstappen ist skeptisch.

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Max hat zwei seiner 71 Siege in Florida errungen, er gewann den Miami-GP 2022 und 2023. Drei Jahre später ist alles ein wenig kniffliger, denn beim Schritt in die neue Rennwagen-Epoche hatten Mercedes, Ferrari und McLaren das bessere Händchen.

Verstappen ist nur WM-Neunter, mit einem sechsten Platz von Melbourne/Australien und P8 in Japan. Ein Blick in den Rückspiegel zeigt: So enttäuschend wie 2026 war lediglich die Zwischenbilanz 2015, als Max ganz am Anfang seiner Karriere in Australien ausschied (Motorschaden), dann in Malaysia Siebter wurde, bevor er in China (ebenfalls nach Motorschaden) als 17. klassiert wurde.

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Im Fahrerlager des Miami-Autodroms wird Max zunächst auf den Rallye-Unfalls seines Vaters Jos Verstappen angesprochen: «All das zeigt, wie gefährlich der Motorsport immer noch ist. Egal wie sicher die Autos sind, du kannst auch Pech haben. Ich kann heute Abend ins Hotel zurückfahren und duschen, aber wenn es rutschig ist, könnte ich mir das Genick brechen.»

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Apropos Gefahr: Was meint Max zum möglichen Regen-GP von Miami? Verstappen weiter: «Die Entwässerung hier ist knifflig. Wir haben es letztes Jahr gesehen, da steht viel Wasser. Aber wir können nur spekulieren, jetzt muss ich einfach abwarten, was am Sonntag passiert.»

Wo wir beim Abwarten sind. Max hatte nun fünf Wochen, über seine Zukunft nachzudenken. Er hatte in Asien angedeutet, dass er darüber nachdenken muss, was er machen möchte. Verstappen nun: «Ehrlich gesagt gibt es da nichts Neues. In diesen Wochen bin war ich auch mit anderen Teams beschäftigt, aber ich habe noch Zeit und nehme mir die auch.»

Anderes Thema: Max’ langjähriger Renningenieur Gianpiero Lambiase wird Red Bull Racing Ende 2027 verlassen. Max meint dazu: «GP und ich gehen ganz offen miteinander um, also wusste ich seit längerem vom McLaren-Angebot. Es geht um seine Zukunft. Da wäre ich wirklich ein Idiot, wenn ich ihm abgeraten hätte. Ich habe ihn ganz im Gegenteil ermutigt, die Offerte anzunehmen.»

Aber hat Max nicht mal gesagt, er werde abtreten, wenn GP nicht mehr da wäre? Verstappen: «Ach, die Zeiten ändern sich, und wenn ich dann noch Formel 1 fahren will, dann liegt es wohl auf der Hand, dass ich mit jemand anderem arbeiten werde.«

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Zu den jüngsten Änderungen der FIA in Sachen Antriebs-Einheit meint Verstappen: «Wir hatten einige gute Gespräche mit der Formel 1 und der FIA, und ich hoffe, das ist ein Ausgangspunkt für mehr. Auch für die Zeit, wenn ich mal nicht mehr da bin. Aber das alles war nur ein Anstoss, das ist ein Tropfen auf dem heissen Stein. Das ist noch nicht, was wir wirklich brauchen, um wieder voll reinhauen zu können. Ich hoffe, wir können für 2027 eine richtig grosse Änderung schaffen.»

«Ich finde es gut, dass meine Kritik eine Diskussion angestossen hat. Hätten wir das vor ein paar Jahren getan, dann wären wir gar nicht erst in diese Situation gekommen.»

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