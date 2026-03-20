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Weltmeister Nico Rosberg: Nachricht für Mercedes-Schützling Kimi Antonelli

Nico Rosberg und Kimi Antonelli haben beide ihren ersten Grand Prix in China gewonnen, Nico 2012, Kimi 2026. Der 23-fache GP-Sieger Rosberg schickt dem 19-jährigen Italiener einen schönen Gruss.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg
Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg
Foto: Grand Prix Photo
Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg
© Grand Prix Photo

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Das kommt wirklich von Herzen: Der deutsche Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat sich in den sozialen Netzwerken mit einer bewegenden Botschaft an den Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli gerichtet, dies nach dem ersten GP-Triumph des Italieners beim WM-Lauf von China.

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Der 40-jährige Wiesbadener Rosberg sagt: "Herzlichen Glückwunsch, Kimi, wirklich fantastisch, das zu verfolgen. Wir kennen uns schon so viele Jahre. Es ist unglaublich, deine Karriere-Entwicklung zu sehen und jetzt diesen Sieg in der Formel 1 zu erleben.»

Nico Rosberg: «Ich war wirklich emotional»

«Ich war wirklich emotional, als ich zugesehen habe, und du hast dir diesen ersten Sieg so sehr verdient. Also, grossartig, ich wünsche dir alles Gute und auch für das nächste Rennen. Du hast so ein tolles Auto, du befindest dich jetzt in einer fantastischen Situation, und ich erinnere mich so gut daran aus meiner Zeit.»

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Im Artikel erwähnt

«Es gibt einige Parallelen. Auch ich habe mein erstes Rennen in China gewonnen. Wir sind jetzt zwei von nur sieben Formel-1-Rennsiegern mit Mercedes. Das ist also super besonders. Ich werde weiter für dich Daumen drücken, alles Gute dir, dem Team und natürlich auch George. Das wird eine so spannende Saison, und ich hoffe, dich sehr bald zu sehen.»

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  • Die sieben GP-Sieger von Mercedes

  • Juan Manuel Fangio aus Argentinien: 8 GP-Siege (1954/1955)

  • Stirling Moss aus Grossbritannien: 1 (1955)

  • Nico Rosberg aus Deutschland: 23 (2012–2016)

  • Lewis Hamilton aus Grossbritannien: 84 (2013–2024)

  • Valtteri Bottas aus Finnland: 10 (2017–2021)

  • George Russell aus Grossbritannien: 6 (2022–2026)

  • Kimi Antonelli aus Italien: 1 (2026)

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

56

1:33:15,607

1:35,275

29

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

56

+5,515

1:35,400

26

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

56

+25,267

1:36,092

21

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

56

+28,894

1:36,011

19

05

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

56

+57,268

1:36,429

11

06

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

56

+59,647

1:36,505

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

56

+1:20,588

1:37,096

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08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

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Oracle Red Bull Racing

6

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+1:27,247

1:37,311

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Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

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Atlassian Williams Racing

55

55

+1 Runde

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Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

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BWT Alpine Formula One Team

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