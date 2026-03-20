Weltmeister Nico Rosberg: Nachricht für Mercedes-Schützling Kimi Antonelli

Das kommt wirklich von Herzen: Der deutsche Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat sich in den sozialen Netzwerken mit einer bewegenden Botschaft an den Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli gerichtet, dies nach dem ersten GP-Triumph des Italieners beim WM-Lauf von China.

Werbung

Werbung

Der 40-jährige Wiesbadener Rosberg sagt: "Herzlichen Glückwunsch, Kimi, wirklich fantastisch, das zu verfolgen. Wir kennen uns schon so viele Jahre. Es ist unglaublich, deine Karriere-Entwicklung zu sehen und jetzt diesen Sieg in der Formel 1 zu erleben.»

Nico Rosberg: «Ich war wirklich emotional»

«Ich war wirklich emotional, als ich zugesehen habe, und du hast dir diesen ersten Sieg so sehr verdient. Also, grossartig, ich wünsche dir alles Gute und auch für das nächste Rennen. Du hast so ein tolles Auto, du befindest dich jetzt in einer fantastischen Situation, und ich erinnere mich so gut daran aus meiner Zeit.»

«Es gibt einige Parallelen. Auch ich habe mein erstes Rennen in China gewonnen. Wir sind jetzt zwei von nur sieben Formel-1-Rennsiegern mit Mercedes. Das ist also super besonders. Ich werde weiter für dich Daumen drücken, alles Gute dir, dem Team und natürlich auch George. Das wird eine so spannende Saison, und ich hoffe, dich sehr bald zu sehen.»

Werbung

Werbung

Die sieben GP-Sieger von Mercedes

Juan Manuel Fangio aus Argentinien: 8 GP-Siege (1954/1955)

Stirling Moss aus Grossbritannien: 1 (1955)

Nico Rosberg aus Deutschland: 23 (2012–2016)

Lewis Hamilton aus Grossbritannien: 84 (2013–2024)

Valtteri Bottas aus Finnland: 10 (2017–2021)

George Russell aus Grossbritannien: 6 (2022–2026)

Kimi Antonelli aus Italien: 1 (2026)