Weltmeister warnt Aston Martin/Honda: Fernando Alonso könnte Kragen platzen

Anthony Davidson, Sportwagen-Weltmeister 2014, macht sich Sorgen um Aston Martin. Der Engländer warnt: «Fernando Alonso ist so leidenschaftlich, aber die Zeit arbeitet gegen ihn.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Fernando Alonso
Fernando Alonso
Foto: XPB
Fernando Alonso
© XPB

Aston Martin befindet sich mit Motorpartner Honda in einer misslichen Lage: Die neue Antriebseinheit der Japaner ist ein Fehlschlag, die Ingenieur sind fieberhaft an der Arbeit, um Vibrationen zu lindern und die Energie-Aufnahmefähigkeit der Batterie zu verbessern.

Die Motoren sind so schwach, dass Aston Martin kaum eine Möglichkeit hatte, vernünftig mit dem Chassis zu arbeiten. Die Grünen reisen ohne GP-Simulation nach Australien.

Der Engländer Anthony Davidson (46), Sportwagen-Weltmeister 2014 mit dem Schweizer Sébastien Buemi für Toyota, macht sich grosse Sorgen. Der heutige F1-Experte der britischen Sky meint bei meinem Kollegen Ian Parkes von RacingNews365: «Aston Martin und Honda befinden sich derzeit in einer technisch ganz anspruchsvollen Lage. Fernando ist ein ganz wesentlicher Teil dieses Teams und wird im Hintergrund unermüdlich daran arbeiten, die Dinge auf Zack zu bringen.»

Anthony Davidson
Anthony Davidson
Foto: XPB
Anthony Davidson
© XPB

«Aber ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, und als Fahrer, der alles schon erlebt und erreicht hat, könnte das alles vielleicht irgendwann einmal zu frustrierend werden. Fernando ist ein harter Arbeiter, und ich bin sicher, dass er mehr als jeder andere will, dass dieses Projekt erfolgreich wird.»

«Auf dem Papier sind alle Zutaten zum Erfolg vorhanden. Gebt dieser Sache Zeit, und ich bin überzeugt, dass es gut ausgehen wird – aber die Zeit arbeitet nicht für Fernando.»

«Ich bin sicher, dass ihm dieses Jahr mal der Kragen platzen könnte – wir haben das in der Vergangenheit ja auch schon gesehen. Es würde mich nicht überraschen, wenn es wieder passiert, denn er ist einfach ein unfassbar leidenschaftlicher Charakter.»

