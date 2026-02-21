Weiter zum Inhalt
Wer hat meisten Kilometer gebolzt? Test Bahrain mit fetten Überraschungen
Wer von den Formel-1-Piloten ist an sechs Tagen Bahrain-Wintertests am meisten zum Fahren gekommen? In der Liste der Kilometerfresser taucht ein Name höchst überraschend auf.
Formel 1
Mercedes ist in Sachen Testkilometer sehr gut gerüstetMercedes ist in Sachen Testkilometer sehr gut gerüstetFoto: XPB
Mercedes ist in Sachen Testkilometer sehr gut gerüstet© XPB
Mercedes-Ass George Russell hat das schön auf den Punkt gebracht: «Wir dürfen mit dem Test zufrieden sein, aber wir hatten auch Probleme mit der Zuverlässigkeit. Was nützt der ganze Speed, wenn wir nicht ins Ziel kommen?»
Die meisten Gegner des Engländers glauben: Mercedes hat auf dem Bahrain International Circuit tüchtig geblufft und zeigte zu keiner Phase, was sie wirklich können. Und in Sachen Standfestigkeit steht der fünffache GP-Sieger Russell sogar am besten da, wie unsere Liste zeigt. Eine echte Überraschung finden wir auf Rang 2 der Fahrer mit den meisten Bahrain-Runden.
Bahrain-Test, Rundenzahl Teams
  1. Mercedes 1205
  2. Haas 1173
  3. Ferrari 1167
  4. Racing Bulls 1142
  5. McLaren 1096
  6. Alpine 1015
  7. Audi 942
  8. Red Bull Racing 873
  9. Williams 783
  10. Cadillac 746
  11. Aston Martin 394
Bahrain-Test, Rundenzahl Fahrer
  1. George Russell (Mercedes) 689
  2. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 654
  3. Charles Leclerc (Ferrari) 651
  4. Esteban Ocon (Haas) 626
  5. Oscar Piastri (McLaren) 557
  6. Pierre Gasly (Alpine) 552
  7. Oliver Bearman (Haas) 547
  8. Max Verstappen (Red Bull Racing) 546
  9. Lando Norris (McLaren) 539
  10. Kimi Antonelli (Mercedes) 516
  11. Lewis Hamilton (Ferrari) 516
  12. Nico Hülkenberg (Audi) 502
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) 488
  14. Franco Colapinto (Alpine) 463
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) 440
  16. Carlos Sainz (Williams) 410
  17. Sergio Pérez (Cadillac) 375
  18. Alex Albon (Williams) 373
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) 371
  20. Isack Hadjar (Red Bull Racing) 327
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) 255
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 139
Themen
  • Formel 1
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Test session 3
  2. Test session 2
  3. Test session 1
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
132
1:31,992
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
1
47
+0,879
03
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
3
65
+1,117
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
82
+1,205
05
Pierre GaslyBWT Alpine Formula One Team
Pierre Gasly
BWT Alpine Formula One Team
10
118
+1,429
06
Oliver BearmanMoneyGram Haas F1 Team
Oliver Bearman
MoneyGram Haas F1 Team
87
88
+1,495
07
Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team
Gabriel Bortoleto
Audi Revolut F1 Team
5
71
+1,763
08
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
49
+1,924
09
Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team
Arvid Lindblad
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
41
165
+2,157
10
Carlos Sainz Jr.Atlassian Williams Racing
Carlos Sainz Jr.
Atlassian Williams Racing
55
141
+2,350
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
