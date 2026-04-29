Wichtiger als GP-Siege: So bedeutend war Platz 2 in Japan für Oscar Piastri

Für Oscar Piastri begann das Jahr mit einer grossen Enttäuschung. Beim Heimspiel in Australien fiel der 25-Jährige schon vor dem Löschen der Startampel aus, während sein Teamkollege Lando Norris den fünften Platz erobern konnte. Besonders bitter: Der McLaren-Star flog auf dem Weg zur Startaufstellung ab.

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Beim darauffolgenden Rennwochenende in China hatte er im GP erneut Pech, Nachdem er im Sprint als Sechster zum ersten Mal in diesem Jahr die Zielflagge gesehen und drei Punkte eingefahren hatte, musste er schon vor dem Start des zweiten Rennens auf dem Shanghai International Circuit aufgeben. Diesmal lag es an der Technik.

Erst beim dritten und bisher letzten GP in Suzuka schaffte es der WM-Dritte des Vorjahres am Rennsonntag zum ersten Mal in dieser Saison aufs Treppchen. Er kreuzte die Ziellinie hinter Sieger Kimi Antonelli und war damit der erste Verfolger des Mercedes-Nachwuchsstars. Der Podest-Erfolg schmeckte besonders süss, wie Piastri im «High Performance»-Podcast betont hat.

«Nehmen wir Suzuka als Beispiel, wenn du in zehn Jahren in die Geschichtsbücher schaust, dann sagst du dir: 'Okay, ich habe nach neun GP-Siegen den zweiten Platz belegt. Aber ganz ehrlich, aber ich würde diese zweiten Platz höher einschätzen als 50 Prozent der Siege, die ich bisher hatte», beteuert der Rennfahrer aus Melbourne.

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«Das liegt daran, dass ich an diesem Wochenende alles herausgeholt habe, was möglich war. Ich habe bereits im Training das Beste aus mir herausgeholt. Auch im Qualifying kam ich dem Optimum sehr nahe. Und im Rennen habe ich das Potenzial ausgeschöpft. Das Tempo reichte, um den zweiten Platz zu belegen», begründet Piastri diese Aussage.

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