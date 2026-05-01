Wie viel sind die Anpassungen der F1-Regeln wert? Fernando Alonso skeptisch

Die Kritik der Fahrer war deutlich: Seit die neuen Formel-1-Regeln eingeführt wurden, müssen die GP-Stars ihre Fahrweise anpassen. Statt wie bisher einfach ans Limit zu gehen, müssen sie mit der Energie haushalten – und dabei sogar im Qualifying vom Gas gehen, um konkurrenzfähige Rundenzeiten zu erzielen. Das ärgert viele Racer, und entsprechend viele Beschwerden wurden von den GP-Piloten geäussert.

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Die Formel-1-Verantwortlichen legten auch deshalb in der rennfreien Zeit seit dem Japan-GP nach. Sie nahmen mit Blick auf die Klagen der Fahrer und die Sicherheitsbedenken, die sich durch die grossen Tempo-Unterschiede ergaben, einige Änderungen am Regelwerk vor, nachdem alle Beteiligten mehrere Treffen zu diesem Thema hatten. Das Ziel: Die potenzielle Gefahr von heftigen Auffahrunfällen beim Start und auf der Piste zu verhindern und den Fahrern wieder mehr Chancen zu verschaffen, im Qualifying Vollgas zu geben.

Ob dieses Ziel erreicht wurde, wird sich wohl erst auf der Strecke zeigen. Sicher ist: Nicht alle Fahrer sind zuversichtlich, dass sich die Anpassungen wie gewünscht auswirken. Fernando Alonso winkte etwa in seiner Medienrunde in Miami auf die entsprechende Frage ab: «Ich weiss nicht, wir müssen abwarten und schauen, wie sich das Fahren verändert.»

«Was die Regeländerungen angeht, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das, was wir in den ersten drei Rennen gezeigt hat, komplett verändert hat. Diese Antriebseinheiten und Regeln werden immer denjenigen belohnen, der in den Kurven langsam unterwegs ist, weil dann mehr Energie für die anderen Abschnitte bleibt», ist sich der zweifache Champion sicher.

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Widersprüchliche Aussagen

Grundsätzlich sei er sich nicht sicher, ob sich etwa der sogenannte Superclipping-Effekt verringern werde. «Ich habe diesbezüglich gegensätzliche Aussagen gelesen und gehört. Deshalb müssen wir abwarten und schauen, wie sich das Ganze auf der Strecke anfühlt», erklärt Alonso, der aktuell mit stumpfen Waffen kämpft, weil der Honda-Motor in seinem Dienstwagen für Vibrationen sorgt, die eine starke Performance verhindern.

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