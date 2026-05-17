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Williams-Auto übergewichtig: Deshalb müssen sich Sainz und Albon gedulden

Williams startete mit einem zu schweren Fahrzeug in die Saison 2026. Teamchef James Vowles erklärt, warum es dauern wird, bis das GP-Auto von Alex Albon und Carlos Sainz das Idealgewicht erreicht hat.

Formel 1

Williams-Teamchef James Vowles weiss, dass er sich in Geduld üben muss
Williams-Teamchef James Vowles weiss, dass er sich in Geduld üben muss
Foto: Bearne / XPB Images
Williams-Teamchef James Vowles weiss, dass er sich in Geduld üben muss
© Bearne / XPB Images

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Das Williams-Team hat sich schon früh auf die Entwicklung für die Saison 2026 konzentriert, in der eine neue Fahrzeug- und Motorengeneration zum Einsatz kommt. Dennoch startete das Team verspätet in die Saison. Beim Shakedown-Test war der Rennstall aus Grove gar nicht erst dabei. Beim späten Test-Start wurde auch klar, dass der der FW48, mit dem Carlos Sainz und Alex Albon um WM-Punkte kämpfen, stark übergewichtig ist.

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Und Formel-1-Routinier Sainz verriet im Fahrerlager von Miami, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis sein Dienstwagen das Idealgewicht erreicht hat. Erst spät in der Saison sei es möglich, den gewünschten Gewichtsverlust zu erzielen. Und das hat einen einfachen Grund, wie Teamchef James Vowles in der Teamchef-Pressekonferenz in Miami erklärte.

Der Brite betonte: «Die Ingenieure haben einen Weg gefunden, das Gewicht zu reduzieren, doch man muss die Teile-Produktion sinnvoll gestalten. Wir konnten ein paar Kilos loswerden, und das haben wir auch für dieses Wochenende, denn wir haben einen neuen Unterboden ans Auto gebracht. Aber ich will nicht exakt den gleichen Frontflügel konstruieren, der einfach leichter gebaut ist, das macht keinen Sinn. Es muss im Rahmen eines aerodynamischen Updates umgesetzt werden.»

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Der 46-jährige Ingenieur verwies dabei auf die Budget-Obergrenze, die dafür sorgt, dass die Teams ihre Mittel kosteneffizient einsetzen und nicht beliebig viele Teile produzieren. «Das macht mit Blick auf den Budgetdeckel Sinn. Wenn es diesen nicht geben würde, dann könnten wir gleich das Gewicht angehen und die anderen Teile auch produzieren. Wir haben die entsprechenden Kapazitäten, aber wir müssen einige Faktoren beachten. Das ist schmerzlich, aber es geht darum, mit den Updates die aerodynamische Performance zu verbessern und gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren.»

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McLaren Formula 1 Team

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26

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57

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22

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63

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3

57

+48,949

1:33,110

14

06

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

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Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

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Atlassian Williams Racing

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