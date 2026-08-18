Williams bestätigt: Alex Albon fährt auch 2027 – Carlos Sainz wird folgen

Das Atlassian Williams F1 Team hat bestätigt, dass Alex Albon auch 2027 für das Team fahren wird, und bekräftigt damit sein Engagement, Williams wieder auf die Siegerstraße zu bringen.

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Seit seinem Wechsel zu Williams im Jahr 2022 ist Alex eine tragende Kraft bei der Umgestaltung des Teams sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke, und diese Vertragsverlängerung ist ein klares Zeichen dafür, dass beide Seiten trotz eines herausfordernden Jahres 2026 an den langfristigen Fortschritten in Grove glauben.

Das kämpferische Fahrkönnen und die kluge Herangehensweise des 30-Jährigen haben zu einigen herausragenden Ergebnissen geführt: Eine Reihe von fünften Plätzen in der vergangenen Saison verhalf ihm zu Platz 8 in der Meisterschaft mit 73 Punkten, womit Williams seine beste Saison seit 2016 feierte. Er war eine treibende Kraft des Wandels in Grove, als Williams ein umfassendes Umbauprojekt in Angriff nahm – mit Investitionen in die Menschen, Werkzeuge, Technologien und Prozesse, die erforderlich sind, um an der Spitze des Feldes mithalten zu können.

Die Verlängerung des Vertrags folgt darauf, dass sich der Thailänder einen Platz in den Geschichtsbüchern von Williams gesichert hat, indem er zum Fahrer mit den meisten Rennstarts für das Team wurde. In Barcelona überholte Alex bei seinem 96. Rennstart den langjährigen Rekord von Nigel Mansell, bevor er in Budapest seinen 100. Start für Williams absolvierte.

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Nun freuen sich Alex und Williams darauf, dieses Vermächtnis weiter auszubauen, während sich das Team seinem 50-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr 2027 nähert.

Alex Albon: «Seit meinem Wechsel zum Atlassian Williams F1 Team im Jahr 2022 hat dieses Team einen Wandel durchlaufen, der sich kaum in Worte fassen lässt. Ein schwieriges Jahr spiegelt nicht das gesamte Bild wider und gibt mir nur noch mehr Motivation, gemeinsam mit dem Team und unseren Fans weiter daran zu arbeiten und alles zu geben, um Grosses zu erreichen. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende, daher konzentriere ich mich jetzt voll und ganz darauf, alles zu tun, was nötig ist, um uns wieder nach vorne in der Startaufstellung zu bringen.»

Williams-Teamchef James Vowles: «Ich freue mich sehr, dass Alex und das Atlassian Williams F1 Team unsere aussergewöhnliche Reise gemeinsam fortsetzen. Alex war vom ersten Tag an eine treibende Kraft hinter diesem Transformationsprojekt, und wir haben noch viel vor uns, das wir entschlossen sind, zu erreichen. Alex ist einer der besten Fahrer im Starterfeld und weiß besser als jeder andere, welche enormen Fortschritte wir in den letzten Jahren gemacht haben – seine Vertragsverlängerung zeigt, dass wir beide von der Richtung überzeugt sind, in die wir gehen.»

Es wird davon ausgegangen, dass Williams in den kommenden Tagen auch mit Carlos Sainz ein neues Abkommen bestätigt.

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