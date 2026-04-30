Williams: Kooperation mit Marvel, Sainz und Albon werden zu Comic-Figuren

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Werbung
Das Formel-1-Traditionsteam Williams und Marvel haben eine wegweisende Zusammenarbeit bekanntgegeben, bei der der englische GP-Rennstall ins Marvel-Universum integriert wird.
Werbung
Werbung
Der Comic-Einzelband mit den Fahrern Alex Albon und Carlos Sainz sowie Teamchef James Vowles wird ab Anfang Juni beim Grossen Preis von Monaco mit exklusiven Event-Variantencovers erhältlich sein und ab Oktober in Comic-Läden in den gesamten USA auf den Markt kommen. In der Geschichte schliesst sich das Team zusammen, um seine bisher grösste Herausforderung zu meistern – einen Kampf gegen Doctor Doom mitten in der Rennsaison. Iron Man, Black Widow, Captain America und eine Reihe weiterer Marvel-Stars werden das Team auf seiner Mission ebenfalls unterstützen.
Fans können die Zusammenarbeit bereits mit Vorbestellungen in der Williams Fan Zone in Miami feiern, die auch ein Wandgemälde mit Marvel-Stars und eine riesige Marvel-Fotokulisse bietet. Spezialausgaben der Comics werden auch bei den Grands Prix in Silverstone, Madrid, Singapur, Austin und Las Vegas erhältlich sein.
Werbung
Werbung
Luke Timmins, Williams-Direktor für Merchandising und Lizenzierung: «Alex und Carlos sind bereits heute Helden für unsere Fans, und nun können sie das auch schriftlich beweisen, indem sie sich mit den Marvel-Superhelden zusammenschliessen, um den Rennsport vor Doctor Doom zu retten.»
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
«Wir sind stolz darauf, diese beiden Universen zum ersten Mal zusammenzubringen, und hoffen, dass es den Fans eine weitere Möglichkeit bietet, unser Kult-Team Williams zu entdecken. Es gibt keinen besseren Ort als Miami, um eine so einzigartige Zusammenarbeit zu starten, und mit Special-Edition-Covern für Rennen auf der ganzen Welt beginnt die Geschichte gerade erst.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach