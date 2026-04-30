Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Williams: Kooperation mit Marvel, Sainz und Albon werden zu Comic-Figuren
Das gibt es nur selten – eine Schnittmenge aus Formel 1 und Comics. Williams und Marvel machen es möglich, mit einem Comic, der noch in diesem Jahr in die Läden kommen wird.
Formel 1
Williams und Marvel spannen zusammenWilliams und Marvel spannen zusammenFoto: Williams/Marvel
Williams und Marvel spannen zusammen© Williams/Marvel
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Werbung
Das Formel-1-Traditionsteam Williams und Marvel haben eine wegweisende Zusammenarbeit bekanntgegeben, bei der der englische GP-Rennstall ins Marvel-Universum integriert wird.
Werbung
Werbung
Der Comic-Einzelband mit den Fahrern Alex Albon und Carlos Sainz sowie Teamchef James Vowles wird ab Anfang Juni beim Grossen Preis von Monaco mit exklusiven Event-Variantencovers erhältlich sein und ab Oktober in Comic-Läden in den gesamten USA auf den Markt kommen. In der Geschichte schliesst sich das Team zusammen, um seine bisher grösste Herausforderung zu meistern – einen Kampf gegen Doctor Doom mitten in der Rennsaison. Iron Man, Black Widow, Captain America und eine Reihe weiterer Marvel-Stars werden das Team auf seiner Mission ebenfalls unterstützen.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Fans können die Zusammenarbeit bereits mit Vorbestellungen in der Williams Fan Zone in Miami feiern, die auch ein Wandgemälde mit Marvel-Stars und eine riesige Marvel-Fotokulisse bietet. Spezialausgaben der Comics werden auch bei den Grands Prix in Silverstone, Madrid, Singapur, Austin und Las Vegas erhältlich sein.
Werbung
Werbung
Luke Timmins, Williams-Direktor für Merchandising und Lizenzierung: «Alex und Carlos sind bereits heute Helden für unsere Fans, und nun können sie das auch schriftlich beweisen, indem sie sich mit den Marvel-Superhelden zusammenschliessen, um den Rennsport vor Doctor Doom zu retten.»
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
«Wir sind stolz darauf, diese beiden Universen zum ersten Mal zusammenzubringen, und hoffen, dass es den Fans eine weitere Möglichkeit bietet, unser Kult-Team Williams zu entdecken. Es gibt keinen besseren Ort als Miami, um eine so einzigartige Zusammenarbeit zu starten, und mit Special-Edition-Covern für Rennen auf der ganzen Welt beginnt die Geschichte gerade erst.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
72
2
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
3
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
49
4
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari HP
41
5
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
25
6
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
21
7
Oliver Bearman
MoneyGram Haas F1 Team
17
8
Pierre Gasly
BWT Alpine Formula One Team
15
9
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
12
10
Liam Lawson
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
10
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Miami Grand Prix
    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Canadian Grand Prix
    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Monaco Grand Prix
    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Miami Grand Prix
    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  4. Canadian Grand Prix
    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  5. Monaco Grand Prix
    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM