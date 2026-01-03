Weiter zum Inhalt
Williams-Pilot Carlos Sainz: Nette Message an Papa Sainz vor Rallye Dakar

Formel-1-Star Carlos Sainz hat 2025 selbst miterlebt, wie sich ein Rallye-Einsatz anfühlt. Zum Start der Rallye Dakar gibt es nette Worte für seinen Vater, der die Wüstenrallye zum 19. Mal bestreitet.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Formel-1-Star Carlos Sainz hat viel Respekt für die Arbeit seines Vaters
Formel-1-Star Carlos Sainz hat viel Respekt für die Arbeit seines Vaters
Foto: Bearne / XPB Images
Formel-1-Star Carlos Sainz hat viel Respekt für die Arbeit seines Vaters
© Bearne / XPB Images

Vor dem letztjährigen Rennwochenende in Singapur nahm Williams-Pilot Carlos Sainz die Gelegenheit wahr, Neuland zu betreten und die Arbeit seines gleichnamigen Vaters aus nächster Nähe mitzuerleben. Dies Tat er im Rahmen eines Tests, der in der Nähe von Saragossa stattfand.

Der GP-Star durfte im Ford Raptor T1+ nicht nur die Arbeit von Co-Pilot Lucas Cruz übernehmen, sondern auch selbst ans Steuer. Und wie er in der YouTube-Videoreihe «Don’t Blink» verriet, war er vor dem Wüsteneinsatz nicht entspannt.

«Ich mache mir in die Hose», verriet der GP-Star, bevor er auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Hinterher erklärte er: «Das ist physisch anspruchsvoller als ich dachte. Alle drei Sekunden dachte ich mir: ‚Pass auf, Papa!‘» Und nachdem er selbst am Steuer Platz nehmen durfte, hielt er fest: «Selbst zu fahren macht deutlich mehr Spass als Beifahrer zu sein.» Und er schwärmte: «Das war einer der besten Tage meines Lebens.»

Der Testeinsatz diente auch der Vorbereitung auf die Rallye Dakar. Carlos Sainz Sr. ist zum 19. Mal dabei, vier Mal konnte er die anspruchsvolle Wüstenhatz, die als härteste Rallye der Welt gilt, für sich entscheiden. Und zum Start der diesjährigen Ausgabe fand sein Sohn liebe Worte für die Racing-Legende.

In den sozialen Medien erklärte der Formel-1-Pilot: «Seit Jahren habe ich mitangesehen, wie du diese Herausforderung meisterst. Ich durfte vergangenen Sommer einen kleinen Eindruck davon bekommen, und meine Bewunderung für dich und das, was du tust, wächst immer weiter. Viel Glück bei der Dakar, Dad. Ich bin stolz auf dich, wie du dich immer weiter antreibst und die Messlatte höher legst! Vamos!»

Weiterlesen

Themen

