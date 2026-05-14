Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Williams-Teamchef verrät: Software führte zu Verzögerungen und Übergewicht

Williams startete verspätet und mit Übergewicht in die neue Saison. Teamchef James Vowles verriet nun: Ein Fehler in einer Software löste die Misere des englischen Teams aus.

Formel 1

Williams-Teamchef James Vowles
Williams-Teamchef James Vowles
Foto: XPB
Williams-Teamchef James Vowles
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Williams sorgte zu Beginn der neuen Formel-1-Saison für Schlagzeilen: Das britische Team verpasste den Shakedown in Barcelona, weil das Auto nicht rechtzeitig fertig war. Der Rückstand ist noch immer nicht aufgeholt, aktuell kämpft das Team mit einem übergewichtigen Auto. Teamchef James Vowles verriet nun, wie es zu der Verkettung an Problemen kam – nämlich durch ein Softwareproblem.

Werbung

Werbung

Vowles erklärte, dass man bei Williams vor ein paar Jahren angefangen habe, neue Softwaresysteme zu verwenden, die Prozesse im gesamten Unternehmen und in der Produktion strukturieren sollten. Diese Programme kamen nun erstmals für die Entwicklung eines komplett neuen Autos zum Einsatz.

Fehler bei Software gemacht

Vowles: «Ich glaube, wir haben bei einigen der von uns verwendeten Softwareprogramme Fehler gemacht. Es war unser erster richtiger Versuch, ein komplett neues, den Vorschriften entsprechendes Auto von Anfang bis Ende zu planen. Und als wir all das einer umfassenden Überprüfung unterzogen haben, waren es zwar winzige, kleine Details, aber Hunderte davon summierten sich. Es gab also einfach überall Ineffizienzen, die nicht berücksichtigt wurden und erst ans Licht kamen, als man das System unter Belastung setzte.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zu spät angefangen zu bauen

Das bedeutete konkret: «Wir haben zwar früh im Windkanal angefangen, daran besteht kein Zweifel, aber wir haben nicht früh mit dem Bau des Autos begonnen, denn man möchte all diese Vorteile im Windkanal so lange wie möglich nutzen. Und wir wollten uns selbst so weit unter Druck setzen, nicht ganz wie ein Meisterteam, aber aggressiver als zuvor. Das Auto, das wir produziert haben, ist das komplexeste. Es spielt keine Rolle, ob ich die Anzahl der Teile heranziehe – es sind etwa doppelt so viele Teile. Es spielt keine Rolle, ob ich nur die Anzahl der Teile im Chassis oder die dafür benötigte Zeit betrachte – alles war etwa anderthalb- bis zweimal so komplex, und ein Großteil dieses Prozesses verlief nicht reibungslos.»

Werbung

Werbung

Und damit war das Problem entstanden – und Williams steckte in einer Sackgasse. Vowles: «Sobald das passiert, hat man kaum noch Alternativen. Man kann sich nicht wirklich an externe Hersteller wenden, da diese bereits von anderen Kunden ausgebucht sind. Sobald man also in Verzug gerät, steckt man in Schwierigkeiten.»

Und so kam das Problem mit dem Übergewicht auf. Vowles: «Sobald die Zeit knapp wird, lässt sich Gewicht relativ einfach hinzufügen, um ein Bauteil fertigzustellen und sicherzustellen, dass man auf einem vernünftigen Stand ist. Das führt im Grunde genommen sehr schnell zu einem schweren Auto.» Und ein schwereres Auto ist ein langsameres Auto...

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM