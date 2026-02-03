Williams: Späte Enthüllung der neuen Formel-1-Lackierung

Übergewicht, Crash-Test nicht bestanden und Shakedown-Test-Absage: Die Schlagzeilen rund um das Williams-Team fielen zuletzt besorgniserregend aus. Dass der Rennstall aus Grove als einziges Team beim Shakedown-Test in Barcelona fehlte, werten sämtliche Beobachter als schlechtes Zeichen. Da kann Teamchef James Vowles noch so beteuern, nicht im Hintertreffen zu sein.

Natürlich blieb sein Team in der vergangenen Woche nicht untätig, im Gegenteil: Während die Gegner auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die ersten Kinderkrankheiten ihrer 2026er-Autos aussortierten, beschränkte sich Williams auf das Drehen von virtuellen Runden. Im Simulator wurde eifrig gearbeitet, und das mit Erfolg, wie Vowles betonte. Ausserdem könne man als Mercedes-Motorenkunde auf viele Daten zurückgreifen, die das Werksteam der Sternmarke und die anderen Mercedes-befeuerten Autos im Feld gesammelt haben, stellte er klar.

Sechs Test-Tage stehen vor dem Saisonstart in Melbourne am 8. März noch auf dem Programm. «Ich denke nicht, dass wir mit sechs Testtagen, die noch vor uns liegen, einen Rückstand haben werden», sagte Vowles selbstbewusst, räumte aber auch ein: «Wir hatten auch etwas Glück, denn die Antriebseinheit und das Getriebe läuft zuverlässig und mit den virtuellen Tests konnten wir viele Schwächen des Autos bereits ausmerzen.»

Mittlerweile ist auch klar, in welchen Farben der Traditionsrennstall aus Grossbritannien die Saison bestreiten wird. Denn die blaue Lackierung des Dienstwagens von Carlos Sainz und Alex Albon wurde am heutigen Dienstag präsentiert. «Dieses Jahr ist der nächste Schritt für unser Team in Richtung Spitze, und wir blicken aufgeregt auf die neue Ära des Sports, die wir in Angriff nehmen werden», erklärt der Teamchef.