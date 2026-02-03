Williams: Späte Enthüllung der neuen Formel-1-Lackierung
Während die Konkurrenz bereits den ersten gemeinsamen Test mit den neuen F1-Rennern bestritt, beschränkte sich Williams auf virtuelle Runden. Nun hat der Rennstall den Look für 2026 vorgestellt.
Übergewicht, Crash-Test nicht bestanden und Shakedown-Test-Absage: Die Schlagzeilen rund um das Williams-Team fielen zuletzt besorgniserregend aus. Dass der Rennstall aus Grove als einziges Team beim Shakedown-Test in Barcelona fehlte, werten sämtliche Beobachter als schlechtes Zeichen. Da kann Teamchef James Vowles noch so beteuern, nicht im Hintertreffen zu sein.
Natürlich blieb sein Team in der vergangenen Woche nicht untätig, im Gegenteil: Während die Gegner auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die ersten Kinderkrankheiten ihrer 2026er-Autos aussortierten, beschränkte sich Williams auf das Drehen von virtuellen Runden. Im Simulator wurde eifrig gearbeitet, und das mit Erfolg, wie Vowles betonte. Ausserdem könne man als Mercedes-Motorenkunde auf viele Daten zurückgreifen, die das Werksteam der Sternmarke und die anderen Mercedes-befeuerten Autos im Feld gesammelt haben, stellte er klar.
Sechs Test-Tage stehen vor dem Saisonstart in Melbourne am 8. März noch auf dem Programm. «Ich denke nicht, dass wir mit sechs Testtagen, die noch vor uns liegen, einen Rückstand haben werden», sagte Vowles selbstbewusst, räumte aber auch ein: «Wir hatten auch etwas Glück, denn die Antriebseinheit und das Getriebe läuft zuverlässig und mit den virtuellen Tests konnten wir viele Schwächen des Autos bereits ausmerzen.»
Mittlerweile ist auch klar, in welchen Farben der Traditionsrennstall aus Grossbritannien die Saison bestreiten wird. Denn die blaue Lackierung des Dienstwagens von Carlos Sainz und Alex Albon wurde am heutigen Dienstag präsentiert. «Dieses Jahr ist der nächste Schritt für unser Team in Richtung Spitze, und wir blicken aufgeregt auf die neue Ära des Sports, die wir in Angriff nehmen werden», erklärt der Teamchef.
Und der Brite ergänzt: «Wir haben ein grossartiges Fahrer-Duo und fantastische neue Partner gewonnen. Unsere Fan-Gemeinde wird immer grösser und wir wollen auf den Erfolgen, die wir im vergangenen Jahr erzielt haben, aufbauen. Aber wir machen uns nichts vor, die Herausforderung ist gross und keiner weiss, was beim ersten Rennen passieren wird. Wir freuen uns aber darauf, das herauszufinden, und wir hoffen, dass uns unsere Fans anfeuern werden, wenn wir mit dieser grossartigen Lackierung ausrücken werden.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach