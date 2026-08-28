Williams-Star Alex Albon: Verspäteter Start ins Rennwochenende von Monza

Die jüngste Punktefahrt von Alex Albon liegt schon eine ganze Weile zurück. Der Williams-Pilot kreuzte beim GP-Klassiker in Monte Carlo die Ziellinie als Achter und sammelte vier WM-Zähler. Es war sein bestes GP-Ergebnis seit dem Italien-GP im letzten Jahr. Auf dem Highspeed-Kurs von Monza wurde er in der vergangenen Saison Siebter.

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In diesem Jahr wird Albon mit einer Hypothek ins Rennwochenende im königlichen Park steigen, denn er muss das Steuer seines Dienstwagens Nachwuchsstar Luke Browning überlassen. Der Williams-Reservist wird zum zweiten Mal in diesem Jahr an einer offiziellen Formel-1-Session teilnehmen. Der Brite war schon auf dem Red Bull Ring im FW48 unterwegs. Damals ersetzte er Carlos Sainz.

Luke Browning hatte in diesem Jahr schon in Spielberg einen FP1-Einsatz Foto: Bearne / XPB Images Luke Browning hatte in diesem Jahr schon in Spielberg einen FP1-Einsatz © Bearne / XPB Images

Browning, der den sechsten FP1-Einsatz seiner Karriere bestreitet, wird dabei nicht nur seinen Formel-1-Erfahrungsschatz erweitern, darüber hinaus wird er auch wichtige Daten sammeln, die bei der Abstimmung des Simulators von Nutzen sein werden.

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Der 30-Jährige sagt zu seinem anstehenden Einsatz in Italien: «Ich freue mich riesig, erneut die Chance zu bekommen, beim Williams-Team ein erstes Training zu bestreiten. Das ist eine grossartige Gelegenheit, wertvolle Runden im FW48 zu absolvieren, mein Verständnis für das Auto zu vertiefen und dabei zu helfen, nützliche Daten und Rückmeldungen ins Werk nach Grove zu liefern.»

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«In jedem Training lernt man etwas Neues, und ich möchte so viel wie möglich daraus mitnehmen, um meine eigene Entwicklung und die des Teams weiter voranzutreiben. An diesem Wochenende geht es darum, Williams zu unterstützen, um in Monza das bestmögliche Ergebnis zu erzielen», fügt der Super-Formula-Pilot an.