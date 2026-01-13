Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Williams-Talent Victor Martins: Neue Rolle im Formel-1-Team

Seit dem Start des vergangenen Jahres gehört Victor Martins zum Williams-Nachwuchskader. Nun steigt der Franzose auf und übernimmt die Rolle des Test- und Ersatzfahrers für den Rennstall aus Grove.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Victor Martins schlägt ein neues Karriere-Kapitel auf
Victor Martins schlägt ein neues Karriere-Kapitel auf
Foto: XPB Images
Victor Martins schlägt ein neues Karriere-Kapitel auf
© XPB Images

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Victor Martins schlägt in diesem Jahr ein neues Kapitel in seiner Rennfahrer-Karriere auf: Der Formel-3-Champion von 2022 wechselt nach drei Formel-2-Jahren in die Langstrecken-WM, wo er für das Alpine Endurance Team auf Punktejagd gehen und beim legendären 24h-Rennen von Le Mans antreten wird.

Werbung

Werbung

Neben seiner Tätigkeit in der WEC wird er auch weiterhin für das Williams-Team arbeiten – und zwar in einer neuen Rolle. Nachdem der Franzose zu Beginn des vergangenen Jahres in die Fahrerakademie des Rennstalls aus Grove aufgenommen wurde, darf er in dieser Saison als Test- und Entwicklungsfahrer für die Formel-1-Mannschaft arbeiten.

Martins teilt sich die Arbeit mit Oliver Turvey und Harrison Scott, zusammen mit den beiden Briten wird er den Stammfahrern Carlos Sainz und Alex Albon unter die Arme greifen und den Simulator des Teams weiterentwickeln.

Empfehlungen

«Williams ist ein legendäres Team mit einer unglaublichen Geschichte, und ich freue mich darauf, Teil des Projekts zu sein, das diese Mannschaft wieder an die Spitze des Feldes bringt. Ich habe bereits während der Rennwochenenden mit Alex und Carlos zusammengearbeitet und freue mich darauf, diese Arbeit mit dem Team fortzusetzen», sagt der 24-Jährige zu seiner Beförderung.

Werbung

Werbung

Williams-Sportchef Sven Smeets betont seinerseits: «Wir freuen uns, Victor in seiner neuen Rolle als Test- und Entwicklungsfahrer für 2026 willkommen zu heißen.» Und er lobt: «Er ist ein talentierter Fahrer, der dem Team stets wertvolle Ratschläge und Rückmeldungen gegeben hat, unsere Leistung auf der Rennstrecke verbessert und Alex und Carlos während der gesamten Saison 2025 unterstützt hat.»

«Seine jüngsten Erfahrungen mit dem FW47 im ersten freien Training in Barcelona und seine Unterstützung des Testprogramms im älteren Modell verschaffen ihm den nötigen Praxisbezug, um einen echten Einfluss auf die Entwicklung des FW48 und zukünftiger Fahrzeugprogramme zu nehmen», ist sich der Belgier sicher.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien