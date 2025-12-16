Williams-Teamchef James Vowles: Sieg in Abu Dhabi

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Das WM-Finale von Abu Dhabi war für Williams-Teamchef James Vowles nicht das letzte Rennen dieses Jahres: Der 46-jährige Engländer hat eine Woche später die Gulf 12 Stunden bestritten, eines der prestigeträchtigsten Langstreckenrennen für Gentlemen-Fahrer.
Vowles ging für das Garage 59-Team an den Start, er teilte sich mit Alexander West, Mark Sansom und Marco Pulcini einen McLaren 720S GT3. Vowles und seine drei Co-Piloten schlugen sich hervorragend: AM-Klassensieg auf dem Yas Marina Circuit!
Vowles meldete sich auf X so zu Wort: «Fantastisch! AM-Klassensieger nach zwölf harten Rennstunden an der Seite unglaublicher Fahrer und toller Rennställe. Damit hat Garage 59 zum zweiten Mal in Folge Abu Dhabi als Klassensieger verlassen.»
«Von neun Uhr früh bis elf Uhr nachts haben wir alles gegeben, und ich könnte nicht glücklicher darüber sein, wie wir abgeschnitten haben. Danke an alle für die grandiose Unterstützung. Ein besonderes Dankeschön an Alex, Mark und Marco, herausragende Stallgefährten. Ich bin mit meinen Fortschritten happy und werde dieses Wochenende nicht vergessen.»
