Williams: Verlorene Zeit aufholen – aggressives Programm!

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Zu spät gestartet, dann aber überraschend gut! Das englische Williams-Team hatte den Shakedown in Barcelona absagen müssen, weil das Auto nicht rechtzeitig fertig war. Man entschied sich lieber für gar keinen ersten Test – und gegen einen nur halbgaren Test, für dessen Logistik viel Zeit verloren gegangen wäre. Stattdessen voller Fokus auf die Arbeit am Auto in der Fabrik in Grove/UK – und der Plan scheint aufgegangen zu sein.
Teamchef James Vowles sagte nach Abschluss der schs Bahrain-Testtage: «Es ist großartig zu sehen, dass wir in den sechs Testtagen, in denen wir vor allem durch Reifen und Zeit eingeschränkt waren, unser gesamtes Programm absolvieren konnten. Das ist ein Beweis für die harte Arbeit der Teams an der Strecke und in Grove, die dafür gesorgt haben, dass wir die verlorene Zeit wieder aufgeholt haben.» Kräfteverhältnis? Schwer einzuschätzen Vowles: «Niemand weiß wirklich, wo die Leistung liegt. Darum geht es in Melbourne, und ich kann es kaum erwarten, dort ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wo wir stehen. Was ich jedoch mit Sicherheit weiß, ist, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Daran besteht kein Zweifel.»
«Aggressives Programm» Der Brite erklärt: «Wir haben uns selbst ins Hintertreffen gebracht. Aber ich versichere allen, dass wir ein aggressives Programm vor uns haben, um sicherzustellen, dass wir in den kommenden Monaten so viel Leistung wie möglich aus diesem Auto herausholen.»
Williams-Pilot Carlos Sainz hatte die Erwartungen für die erste Saisonhälfte bereits betont heruntergeschraubt. Aber dennoch – was im Januar nach einem riesigen Rückschlag klang, scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Oder zumindest nur temporär.
