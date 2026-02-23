Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Williams: Verlorene Zeit aufholen – aggressives Programm!
Williams verpasste den ersten Formel-1-Test vor der neuen Saison. Mit den beiden Bahrain-Tests ist man zufrieden. Dennoch ist allen klar: Jetzt muss ein aggressives Programm gefahren werden.
Formel 1
Arbeiten bei Williams am AutoArbeiten bei Williams am AutoFoto: XPB Images
Arbeiten bei Williams am Auto© XPB Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Zu spät gestartet, dann aber überraschend gut! Das englische Williams-Team hatte den Shakedown in Barcelona absagen müssen, weil das Auto nicht rechtzeitig fertig war. Man entschied sich lieber für gar keinen ersten Test – und gegen einen nur halbgaren Test, für dessen Logistik viel Zeit verloren gegangen wäre. Stattdessen voller Fokus auf die Arbeit am Auto in der Fabrik in Grove/UK – und der Plan scheint aufgegangen zu sein.
Werbung
Werbung
Teamchef James Vowles sagte nach Abschluss der schs Bahrain-Testtage: «Es ist großartig zu sehen, dass wir in den sechs Testtagen, in denen wir vor allem durch Reifen und Zeit eingeschränkt waren, unser gesamtes Programm absolvieren konnten. Das ist ein Beweis für die harte Arbeit der Teams an der Strecke und in Grove, die dafür gesorgt haben, dass wir die verlorene Zeit wieder aufgeholt haben.» Kräfteverhältnis? Schwer einzuschätzen Vowles: «Niemand weiß wirklich, wo die Leistung liegt. Darum geht es in Melbourne, und ich kann es kaum erwarten, dort ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wo wir stehen. Was ich jedoch mit Sicherheit weiß, ist, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Daran besteht kein Zweifel.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
«Aggressives Programm» Der Brite erklärt: «Wir haben uns selbst ins Hintertreffen gebracht. Aber ich versichere allen, dass wir ein aggressives Programm vor uns haben, um sicherzustellen, dass wir in den kommenden Monaten so viel Leistung wie möglich aus diesem Auto herausholen.»
Werbung
Werbung
Williams-Pilot Carlos Sainz hatte die Erwartungen für die erste Saisonhälfte bereits betont heruntergeschraubt. Aber dennoch – was im Januar nach einem riesigen Rückschlag klang, scheint nicht ganz so schlimm zu sein. Oder zumindest nur temporär.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM