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Williams-Verstärkung: Profis von McLaren, Mercedes und Alpine verpflichtet

Williams will wieder zurück an die WM-Spitze. Der Weg ist weit, aktuell hinkt das Team den eigenen Erwartungen hinterher. Doch hinter den Kulissen werden die Schienen für den künftigen Erfolg gelegt.

Formel 1

Piers Thynne will bei Williams wiederholen, was ihm bei McLaren gelang
Piers Thynne will bei Williams wiederholen, was ihm bei McLaren gelang
Foto: Williams F1 Team
Piers Thynne will bei Williams wiederholen, was ihm bei McLaren gelang
© Williams F1 Team

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Dass Piers Thynne weiss, wie man ein Team zum Erfolg führt, hat der ehemalige Chief Operating Officer von McLaren bereits bei der Weltmeister-Mannschaft aus Woking bewiesen. Der Brite war eine der Schlüsselfiguren bei der Umstrukturierung des Traditionsrennstalls aus Grossbritannien, welche die Grundlage für die Team-WM-Erfolge von 2024 und 2025 sowie den Titel-Triumph von Lando Norris im letzten Jahr schuf.

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Nun soll Thynne das Kunststück bei Williams wiederholen. Das Team aus Grove schuf dazu eigens die Position des Chief Optimisation and Planning Officer. Als solcher soll der Neuzugang die Abläufe verbessern und die Ressourcen optimieren. Dabei soll er auch für die Einführung neuer Technologien wie KI und Robotik sorgen. Er sagt über seine neue Herausforderung: «Es ist ein wirklich aufregender Zeitpunkt, bei Williams an Bord zu sein. Das Team will auf allen Ebenen wieder WM-Niveau erreichen, und ich kann es kaum erwarten, meinen Teil dazu beizutragen. Ich hatte eine fantastische Zeit bei McLaren, wo ich half, das team wieder an die Spitze zu bringen, und ich hoffe, dass mir das bei Williams auch gelingen wird.»

Thynne ist nicht der einzige Top-Profi, dessen Dienste sich Williams-Teamchef James Vowles gesichert hat. Zwei weitere Fachkräfte konnten mit Claire Simpson und Fred Judd gewonnen werden. Simpson wechselte nach zwölf Mercedes-Jahren zum Rennstall aus Grove. Sie wird als Leiterin der aerodynamischen Entwicklung eng mit Chef-Aerodynamiker Juan Molina zusammenarbeiten. Judd kommt von der Motoren-Abteilung von Mercedes zu Williams. Er soll die Performance optimieren.

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Von Alpine hat Williams Steve Booth abgeworben. Als Chefingenieur war Booth bei den Franzosen auch für die Umsetzung der grossen Regeländerungen der vergangenen Jahre zuständig. Er wird bei Williams die Fahrzeugentwicklung leiten.

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Vowles sagt zu den Neuzugängen: «Unser Ziel ist es ganz klar, ein Team aufzubauen, das Weltmeisterschaften gewinnen kann, und Piers verfügt über unübertroffene aktuelle Erfahrung genau darin. Ich freue mich auch sehr, Claire, Fred und Steve willkommen zu heissen – wir gewinnen äusserst talentierte strategische Verstärkungen aus dem gesamten Fahrerlager, die die Grundlagen, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, weiter ausbauen und uns dabei helfen werden, das nächste Level zu erreichen.»

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