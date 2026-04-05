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Williams-Teamchef Vowles: Die nächsten fünf Wochen werden die härtesten

Williams erwischte einen schlechten Start ins neue Formel-1-Reglement. Mit der langen Frühlingspause haben die Briten nun eine Chance auf Wiedergutmachung. Doch das wird nicht einfach.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Williams-Teamchef James Vowles
Williams-Teamchef James Vowles
Foto: XPB
Williams-Teamchef James Vowles
© XPB

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Für Williams war der F1-GP in Japan eine Enttäuschung. Carlos Sainz wurde 15., konnte immerhin einige Autos der Konkurrenz hinter sich lassen. Für Alex Albon war die Lage in der Schlussphase des Grand Prix aber so aussichtslos, dass er sein Rennen in ein improvisiertes viertes freies Training verwandelte, mehrere Boxenstopps machte und Daten auf unterschiedlichen Reifen sammelte. An Racing war nicht mehr zu denken.

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Nachsitzen in der April-Pause

Mit den gesammelten Daten steht nun in der kurzfristigen Pause von über einem Monat durch die GP-Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien intensive Arbeit an. Denn viel ist aufzuholen.

Williams hatte den Shakedown in Barcelona zu Beginn der Saison komplett sausen lassen, tat sich in der Frühphase der Entwicklung des neuen Boliden extrem schwer. Bei den Tests in Bahrain und in den ersten Rennen konnte das Team den Rückstand ein wenig aufholen – profitiert im Gesamtbild aber auch ein wenig davon, dass es bei der Konkurrenz um Cadillac und Aston Martin noch schlechter läuft.

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Vowles: Pause optimal nutzen

Teamchef James Vowles sagte nach dem dritten Rennwochenende: «Wir müssen die nächsten fünf Wochen, die vor uns liegen, optimal nutzen. Der Renntag in Suzuka war schmerzhaft, aber ich möchte einen Schlussstrich darunter ziehen und sicherstellen, dass wir in jedem weiteren Rennen dieses Jahres an Leistung zulegen und uns jedes Wochenende wieder in die Punkteränge vorarbeiten.»

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Das Ziel: Punkte in Miami

Und der Brite kündigte an: «Die nächsten fünf Wochen werden für uns zu den härtesten gehören – und das ist auch beabsichtigt –, denn wir werden alles geben und dafür sorgen, dass wir in Miami mit einem Auto zurückkehren, das würdig ist, Punkte zu holen.» Hohe Ziele also – und Glück für Williams, die mit der fünfwöchigen Pause eine Chance haben könnten, die Fehler des Winters wettzumachen.

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Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

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