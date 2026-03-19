Wings for Life: App-Lauf auf Gelände von Red Bull Racing & der Racing Bulls

Red Bull engagiert sich seit Jahren für "Wings for Life", eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Heilung von Rückenmarksverletzungen widmet. Der "Wings for Life World Run" findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 10. Mai, statt.

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Sowohl Red Bull Racing in Milton Keynes als auch die Racing Bulls in Faenza werden dieses Mal Strecken um ihre Fabriken anbieten, mit über 450 App-Laufveranstaltungen, bei denen weltweit bis zu 300.000 Teilnehmer erwartet werden.

Bei Veranstaltungen mit physischen Standorten kommt ein 'Catcher Car' zum Einsatz, um Läufer einzufangen, was das Ende ihres Rennens markiert, während die virtuelle Ziellinie für die Teilnehmer der Spendenaktion in der App gilt.

Oracle Red Bull Racing öffnet am Sonntag, dem 10. Mai, seine Türen für die World Runner der 13. Ausgabe des Wings for Life World Run, indem es sein erstes App Run Event auf dem Red Bull Technology Campus in Milton Keynes, UK, ausrichtet.

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Gemeinsam mit Visa Cash App Racing Bulls, die in ihrer Fabrik im italienischen Faenza eine separate Veranstaltung ausrichten, werden beide Formel-1-Teams einen App Run Event organisieren. Ziel der Veranstaltung ist es, Mitglieder beider Teams und ihrer lokalen Gemeinschaften zusammenzubringen, um teilzunehmen und Spenden für ihre gemeinsame Wohltätigkeitsorganisation Wings for Life zu sammeln, die sich für die Heilung von Rückenmarksverletzungen einsetzt.

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Wenn die Lichter ausgehen, werden die World Runners die Wege von Laurent Mekies, Max Verstappen und Isack Hadjar nehmen, während die Strecke eine 1,87 km lange Schleife durch die Fabrik folgt. Und im echten Red Bull-Stil können sich die Teilnehmer in der Oracle Red Bull Racing Boxengasse neu auftanken.

Der Wings for Life World Run findet gleichzeitig rund um den Globus statt und ist damit das größte Laufevent der Welt. Jeder Lauf beginnt zur selben Zeit, um 12:00 Uhr GMT. Von Los Angeles bis Melbourne gibt es über 450 App-Laufevents mit mehr als 300.000 erwarteten Teilnehmern weltweit.

Der Wings for Life World Run steht allen offen, von Profisportlern und erfahrenen Läufern bis hin zu Anfängern und Rollstuhlfahrern – alle vereint das gemeinsame Ziel, Wings for Life zu unterstützen, wo 100 % der gesammelten Mittel der wissenschaftlichen Forschung zur Heilung von Rückenmarksverletzungen zugutekommen.

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Laurent Mekies, CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing und Wings for Life-Botschafter, sagt: „Ich fühle mich sehr privilegiert und geehrt, zum Botschafter von Wings for Life ernannt worden zu sein. Es ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die uns bei Oracle Red Bull Racing sehr am Herzen liegt, gegründet von Dietrich Mateschitz. Gemeinsam unterstützen wir die Mission, eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden.“

Racing Bulls-CEO Peter Bayer: «Wir sind stolz darauf, den Wings for Life World Run zu unterstützen und Mittel für die Forschung zu sammeln. Indem wir App-Run-Events in Faenza und auf dem Red Bull Campus in Milton Keynes ausrichten, bringen wir unser Team, Mitarbeiter, Fans und lokale Gemeinschaften für eine wirklich bedeutungsvolle Sache zusammen. Was dieses Event besonders macht, ist seine Inklusivität – Profisportler, Freizeitläufer, Anfänger und Rollstuhlfahrer können alle teilnehmen, vereint durch dasselbe Ziel. Egal, wo die Menschen laufen mögen, jeder Schritt hilft, die Forschung voranzubringen und zeigt, wie Sport Menschen für etwas Größeres zusammenbringen kann.“