WM-Chance für Kimi Antonelli: Fisichella sagt, was sein Landsmann tun muss

Kimi Antonellis WM-Vorsprung ist in den letzten drei Wochen zwar geschrumpft, dennoch hat der Mercedes-Hoffnungsträger immer noch die Nase vorn – obwohl er erst sein zweites Formel-1-Jahr bestreitet. Sein ärgster Verfolger ist sein Teamkollege George Russell, der in Silverstone mit dem zweiten Platz bis auf 25 Punkte an den Italiener herangerückt ist. Und auch Lewis Hamilton ist mit seiner starken Form näher gekommen. Dem siebenfache Weltmeister, der aktuell den dritten Platz in der Gesamtwertung belegt, fehlen 32 WM-Zähler auf den Spitzenreiter.

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Die grosse Frage, ob der Teenager die WM-Krone erobern kann, beschäftigt die ganze Formel-1-Gemeinde. Vor allem in Italien ist die Aufregung gross, schliesslich mussten sich die Tifosi lange gedulden, bis wieder ein Italiener vom höchsten GP-Podesttreppchen strahlte: Vor Antonelli gewann zuletzt Giancarlo Fisichella 2006 in Malaysia einen Grand Prix.

Der Römer, der zwischen 1996 und 2009 insgesamt 229 GP-Starts bestritten und drei Rennen in der Königsklasse gewonnen hat, freut sich über den Erfolg des jungen Lockenkopfs. «Ich würde sagen, endlich ist es passiert», erklärte er bei seinem Auftritt im «Beyond The Grid»-Podcast von «Formula1.com». «Ich bin glücklich, denn 20 Jahre sind eine zu lange Wartezeit.»

«Ich war der letzte Italiener, der einen Grand Prix gewonnen hat, und nun hat Kimi in diesem Jahr endlich nachgelegt. Und ich bin wirklich happy mit seiner bisherigen Leistung. Er ist clever. Und er ist schnell. Er hat fünf Rennen und fünf Poles in Folge gewonnen. Das ist überragend», schwärmte der 53-Jährige. «Ich selbst habe in meiner Karriere drei Rennen gewonnen, er hat in weniger als 30 Rennen bereits fünf GP-Siege gefeiert. Das ist einfach grossartig.»

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Dem 19-Jährigen aus Bologna traut Fisichella deshalb auch den Titelgewinn zu. «Ich glaube, er hat eine echte Chance. Er muss nur ein Rennen nach dem anderen nehmen und sich nicht zu viel Druck aufhalsen. Er muss sich nur konzentrieren und so fahren, wie er in den letzten paar Rennen gefahren ist, dann kann er um den Titel kämpfen, davon bin ich überzeugt.»