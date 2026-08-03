WM-Fight von Kimi Antonelli und George Russell: Wie Hill und Villeneuve?

Im WM-Titelkampf haben die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell Gesellschaft bekommen: Lewis Hamilton zeigte zuletzt starke Leistungen und sicherte sich damit den zweiten Tabellen-Zwischenrang, bevor er sich in die Sommerpause verabschiedete. Den siebenfachen Weltmeister trennen immer noch 50 WM-Punkte vom Spitzenreiter aus Italien. Russell liegt derzeit mit 59 Punkten Rückstand auf seinen Stallgefährten auf dem dritten Platz.

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Der Brite hatte in den ersten elf WM-Runden des Jahres viel Pech, was einen Teil des Rückstands erklärt. Auch deshalb sind sich einige GP-Experten einig, dass Russell weiterhin auf den Titelgewinn hoffen kann. Der 28-Jährige muss sich allerdings gegen den 19-jährigen Aufsteiger behaupten, und die Situation erinnert Damon Hill an seine erfolgreiche Saison 1996, wie er in der Expertenrunde von «Formula1.com» erklärt.

«Kimi hat seine erste Saison in der Formel 1 hinter sich gebracht, und über den Winter gibt es immer eine Art Reifeprozess, in dem all das, was man im Laufe des Jahres gelernt hat, erst richtig sacken kann, bevor man dann voller Kampfgeist auf die Strecke zurückkehrt. Das war erstaunlich. Er verfügt ganz klar über ein unglaubliches Talent und eine für einen 19-Jährigen bemerkenswerte Reife», holt der Champion von 1996 aus.

Mit Blick auf Russell erinnert sich der 65-jährige GP-Veteran: «Für mich war es ein bisschen so, als Jacques Villeneuve zu Williams kam. Er war zehn Jahre jünger als ich, hatte aber gerade eine Meisterschaftssaison in der IndyCar hinter sich und war in einer anderen Senior-Formelserie sehr erfolgreich gewesen.» Der 22-fache GP-Sieger räumt daraufhin ein: «Es war also etwas anders als es bei Mercedes jetzt ist.» Und er ergänzt: «Am Ende habe ich Jacques geschlagen. George muss das nun auch irgendwie hinbekommen.»

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