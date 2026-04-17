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WM-Leader Antonelli (Mercedes): Wie er in Miami antritt, was ihm Mut macht

Kimi Antonelli reist als jüngster WM-Leader der Formel 1 nach Miami, wo die Saison am 2./3. Mai mit Sprint und Grand Prix weitergeht. Was der 19-Jährige aus Bologna vom Einsatz in Florida erwartet.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: XPB
Kimi Antonelli
© XPB

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Sieg von Pole in China, Sieg von Pole in Japan: Der 19 Jahre junge Kimi Antonelli hat zuletzt in der Formel-1-WM fast alles richtig gemacht. Ergebnis: jüngster WM-Leader in 77 Jahren Königsklasse.

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Der Mercedes-Fahrer hat in Shanghai und Suzuka viel Eindruck gemacht durch kühlen Kopf und verblüffende Reife. Die Frage ist nun: Wie geht das weiter? In einer Medienrunde hat der Teenager aus Bologna dazu Stellung bezogen.

Antonelli sagt: «Kein Zweifel, dieser erste Teil der WM ist besser verlaufen als ich erhofft hatte. Mit der Führung in der Weltmeisterschaft verändern sich die Erwartungen natürlich. Aber ich versuche, mit der gleichen Einstellung nach Miami zu fahren wie vorher – ich will konzentriert bleiben auf meine Aufgaben, ich will im Jetzt leben und nicht daran denken, wie es in der WM vielleicht im Herbst aussehen kann.»

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«Mein Stallgefährte George Russell ist stark, jeder weiss das, und ich bin überzeugt, dass unsere Gegner zulegen werden. Was mich angeht, so will ich mich von Einsatz zu Einsatz steigern.»

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«Die Pause zwischen Japan und Florida habe ich dazu genutzt, um mit dem Team die Ergebnisse zu analysieren, dazu habe ich mein Training intensiviert.»

Kimi Antonelli: «Diese Pause fühlt sich zu lang an»

«Die Pause fühlt sich inzwischen zu lang an, auch wenn wir die Möglichkeit hatten, auf dem Nürburgring Reifen zu testen. Ich bin wirklich froh, wenn es in Miami weitergeht.»

«Ich fühle mich mental stärker als 2025, denn inzwischen kenne ich alle Rennstrecken, und ich kann viel besser einschätzen, was an einem GP-Wochenende alles auf mich zukommt.»

«Ein Jahr Erfahrung zu haben, das bringt Entspannung und Selbstsicherheit. Und das wird mir auch auf Kursen helfen, wo ich mich 2025 schwergetan haben.»

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«Mein Ziel für Miami ist einfach – genau dort weitermachen, wo ich in Suzuka aufgehört hatte.»

«Was den Druck angeht: Ich spüre den nicht anders als vor der Saison. Ich bin noch immer der gleiche Kimi, auch wenn ich natürlich ein Plus an Aufmerksamkeit bemerkt habe. Ich bleibe bodenständig und werde mir das nicht zu Kopf steigen lassen.»

«Auch was die Arbeit mit George angeht, könnte ich nicht sagen, dass sich etwas geändert hat. Klar wollen wir beiden gewinnen, aber es gibt eine gesunde Rivalität zwischen uns, aber wir wissen, was wir für das Team machen wollen und wie wichtig es ist, eine gute Atmosphäre im Team zu haben. Jeder von uns will auf Rang 1, aber ich finde nicht, dass dies dem Einsatz für den Rennstall im Weg stehen muss. Wir haben ein starkes Band, und ich sehe nicht, wieso sich das verändern sollte.»

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

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1:32,432

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

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+13,722

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

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Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

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+32,340

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

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+32,677

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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