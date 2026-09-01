WM-Leader Kimi Antonelli in Monza: Mehr Motor-Power, Aero-Update später

Glas halb voll, Glas halb leer für WM-Leader Kimi Antonelli: Der 20-jährige Italiener muss wegen des Einbaus einer neuen Antriebseinheit in der Startaufstellung von Monza nach hinten rücken, der genaue Startplatz ist davon abhängig, was die Konkurrenz macht.

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Jedoch handelt es sich bei diesem frischen Motor um ein kraftvolleres Aggregat. Dazu wird – wie immer im Highspeed-Tempel Monza – mit wenig Abtrieb gefahren, um auf den Geraden im königlichen Park so viel Speed als möglich zu gewinnen.

Mehr Abtrieb, den gibt es dann beim Grossen Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit von Malaysia Anfang Oktober: Dort will Mercedes das letzte grosse Aero-Update einführen.

Welchen Fortschritt die Verbesserungen am Mercedes bringen, wird sich zeigen. Denn Hauptgegner Ferrari bringt ebenfalls einen verbesserten Motor nach Italien.

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Mercedes jagt 2026 den neunten Konstrukteurs-WM-Titel, den ersten seit 2021. In der Zwischenwertung vor Monza führt die Marke mit dem Stern mit 425 Punkten vor Ferrari mit 338 und Titelverteidiger McLaren mit 263.