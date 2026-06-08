WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) bricht Rekorde – jüngster Weltmeister?

Bravo, Kimi Antonelli: Im Fürstentum von Monaco ist der Mercedes-Teenager zum fünften Sieg in Folge geprescht. Der 19-Jährige begeistert die Fans und verblüfft die Fachleute.

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Als dritter Italiener nach Riccardo Patrese (1982) und Jarno Trulli (2004) hat er sich zum jüngsten Monaco-GP-Sieger gemacht.

Kimi hat als zehnter Fahrer der Formel 1 fünf Siege hintereinander oder mehr erreicht, letztmals gelangen fünf am Stück Max Verstappen 2023/2024, damals kam der Niederländer sogar auf neun Volltreffer in Serie. Noch besser machte Max das 2023 mit sogar zehn Siegen in Folge.

Neben Kimi haben nur Weltmeister fünf Siege oder mehr erreicht: Verstappen (10), Vettel (9), Ascari, Schumacher, Rosberg (je 7), Brabham, Clark, Mansell, Hamilton (je 5).

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Kimi Antonelli hat erstmals einen so genannten GP-Grand Slam erreicht, also Pole-Position, beste Rennrunde und Start/Ziel-Sieg. Natürlich als jüngster Fahrer.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Der letzte Grand Slam in Monaco gelang Mika Häkkinen 1998.

Kimi Antonelli führt die Formel-1-WM nun an mit 156 Punkten, 66 Zähler vor Lewis Hamilton. Natürlich ist diese WM noch sehr lang, aber rein statistisch wird es immer wahrscheinlicher, dass sich Kimi im Spätsommer oder Herbst zu jüngsten Formel-1-Champion machen wird. Kimi wird am 25. August 20 Jahre alt, Sebastian Vettel war bei seinem Titelgewinn 2010 23 Jahre, 4 Monate und 11 Tage alt.

Im August 2025 hatte Max Verstappen einen Rückstand von 104 Punkten auf den WM-Leader, am Schluss schrammte der Niederländer um zwei Zähler am Titelgewinn vorbei.

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Der junge Bologneser sieht keinen Grund, in Euphorie zu verfallen: «Ich ändere an meiner Vorgehensweise überhaupt nichts. Ich will Freude am Rennfahren haben und das Beste aus meinem Auto und mir selber holen. An den Titel kann ich auch später noch denken.»

Den leicht verzweifelt wirkenden Einwand seines Mercedes-Stallgefährten George Russell, nur er, Kimi, könne den Titel jetzt noch verlieren, kontert Antonelli ausgebufft: «Ich kann nicht verlieren, was ich ja noch gar nicht habe.»