WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes): «Das mach ich ganz bestimmt nicht»

66 Punkte Vorsprung auf Baku-Sieger George Russell, so reist Kimi Antonelli zum Grossen Preis von Bahrain, der auf dem Sepang International Circuit ausgetragen wird.

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Der Italiener blickte noch in Baku einen Moment zurück und dann nach vorne. «Es gibt halt Rennen wie in Aserbaidschan, bei welchen du dich mit einem fünften Platz zufriedengeben musst. Es gibt auch Wochenenden, an welchen du nicht dein Bestes gibst, und das war so ein Wochenende.»

Wie geht es für den achtfachen GP-Sieger in Malaysia weiter? Kimi sagt: «Was ich ganz bestimmt nicht machen werde, das ist mit dem Rechenschieber fahren. Ich will nicht an die Punkte denken, sondern ich will Rennen gewinnen. Und zwar am liebsten so oft, dass ich den WM-Sack so bald als möglich zumachen kann.»

«Dass wir nun sechs Rennen in sieben Wochen haben, das passt mir hervorragend. Denn dann komme ich gar nicht erst ins Grübeln über den WM-Titel. Sondern ich kann mich ganz auf meine Arbeit auf der Rennstrecke konzentrieren.»

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Zum Sepang International Circuit sagt Antonelli: «Eine wunderbare Rennstrecke, die ich allerdings nur aus dem Rennsimulator kenne. Ich mag es, neue Strecken kennenzulernen, also kann ich es nicht erwarten, Sepang zu erkunden.»

Die Wettervorhersage ist nicht so erfreulich, aber auch das kann Kimi nicht erschrecken. «Es stimmt, wir hatten 2026 noch kein Regenrennen. Aber auch da bin ich sehr neugierig, wie sich die Rennwagen auf nasser Bahn verhalten.»