WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes): «Mein Geheimnis ist ganz einfach»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und GP-Sieger Charles Leclerc sind in Montreal auf WM-Leader Kimi Antonelli angesprochen worden, was sie zu den Leistungen des jungen Italieners zu sagen haben.

Werbung

Werbung

Max und Charles gaben fast identisch Antwort: «Kimi hat schon vor Jahren angedeutet, welches Talent da auf die Formel 1 zukommt. Er fährt mit der Unbekümmertheit des Teenagers und haut voll rein. Seine Reife ist angesichts von 19 Jahren verblüffend. Er hat eine schöne Zukunft vor sich.»

Kimi selber, und das ist eine seiner Stärken, bleibt ganz auf dem Teppich, auch nach drei F1-Poles und drei GP-Siegen in Folge, daher WM-Führung 20 Punkte vor seinem Mercedes-Teamrivalen George Russell.

Der Bologneser sagt im Gespräch mit unseren Kollegen von der Gazzetta dello Sport: «Manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe in einem Film. Vor einem Jahr stand ich hier erstmals auf einem GP-Podest, inzwischen ist so viel passiert.»

Werbung

Werbung

«Mein erster Sieg in China hat viel Druck genommen, aber nun haben sich die Erwartungen verschoben. Das Ziel ist inzwischen ein anderes, ich will lieber nicht davon reden.» (Kimi meint natürlich den WM-Gewinn.)

Antonelli gibt zu: «Wenn du deinen Namen ganz oben in der WM-Tabelle siehst, dann macht das etwas mit dir. Aber dann rechne ich ganz nüchtern – ich sehe, wie viele Rennen noch vor uns sind und wie viele Punkte gewonnen werden können. Also nehme ich ein Wochenende ums andere, als hätte sich für mich nichts verändert.»

Hat es aber doch, wie Kimi zugibt: «Ich werde viel öfter erkannt als früher, in Italien sowieso, aber auch im Ausland. Ich versuche, mich selber zu bleiben, als offener Mensch und Witzbold. Ich will meinen Charakter nicht ändern. Aber ich verstehe auch, dass es Situationen gibt, in welchen ich mich schützen muss.»

«Am Anfang war das Team auf meine Streiche nicht ganz gefasst. Inzwischen sind sie viel entspannter, und nun muss ich mich jeden Tag auf Albernheiten von ihnen gefasst machen. Aber natürlich nicht, wenn wir uns an die Arbeit machen, dann sind wir alle präzise und fokussiert. Doch ich finde schon, dass ich ein wenig italienische Lebensart zu Mercedes gebracht habe.»

Werbung

Werbung

Nur einer wird von Kimis Streichen verschont, wie Antonelli zugibt: «Keine Streiche mit Teamchef Toto Wolff! Ich hätte Riesen-Schiss vor seiner Rache. Torten ins Gesicht – lieber für andere.»

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Kimi Antonelli? «Ich bleibe mich selber. Ich gebe bei meiner Arbeit als Rennfahrer alles, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, aber in der Formel 1 muss auch Raum sein für die Leichtigkeit meines Charakters und meine Energie.»