WM-Leader Kimi Antonelli überzeugt: George Russell schlägt in Kanada zurück

Die ersten vier WM-Runden haben gezeigt: Mercedes hat im diesjährigen Formel-1-Kräfteverhältnis die Nase vorn. Und während mit George Russell der Routinier im Team die ersten Siege für das Werksteam der Sternmarke eingefahren hat, war zuletzt Aufsteiger Kimi Antonelli der schnellere der beiden Sternfahrer.

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Russell triumphierte beim Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne und auch im Sprint beim anschliessenden Kräftemessen in China. Doch den GP-Sieg in Schanghai und die darauffolgenden GP-Siege in Japan und Miami holte wiederum der Teenager, der die WM nun mit 20 Punkten vor seinem Stallgefährten anführt.

Nach dem Rennende wurde er in Miami gefragt, ob er mit einem so starken WM-Auftakt in seiner zweiten Formel-1-Saison gerechnet habe und ob er zuversichtlich sei, den Titel in diesem Jahr zu holen. Und Kimi erklärte: «Nein, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Klar, wir sind derzeit in einer grossartigen Situation. Aber die Saison dauert noch lange an und so viele Dinge können sich noch ändern.»

Vor allem aus den eigenen Reihen erwartet der Rennfahrer aus Bologna viel Gegenwind, und zwar schon bei der nächsten WM-Runde auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Kanada. Auf diesem konnte Russell im vergangenen Jahr den GP-Sieg einfahren. Antonelli kreuzte die Ziellinie hinter dem Briten und Red Bull Racing-Star Max Verstappen.

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Der dreifache GP-Sieger ist sich deshalb sicher: «George wird sicherlich superstark in Kanada sein. Er war auf dieser Strecke immer sehr gut unterwegs, und ich bin überzeugt, dass er sich an der Spitze zurückmelden wird.»

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Dennoch blickt Kimi zuversichtlich auf das anstehende Rennwochenende: «Ich fühle mich im Auto sehr viel wohler und habe auch das Gefühl, dass ich alles viel mehr unter Kontrolle habe. Wir werden weiterhin unser Bestes geben und ich werde versuchen, jedes Mal, wenn ich die Box verlasse, das Bestmögliche zu erreichen. Mal schauen, wie es in Kanada wird. Ich hoffe, dass wir wieder stark sein werden, und wir werden auch sehen, wie unsere Upgrades funktionieren.»