WM-Titelkampf: Diesen Vorteil will Norris in Abu Dhabi nutzen

Nach dem Qualifying in Abu Dhabi ist der Druck, der auf den Schultern von Lando Norris und Max Verstappen lastet, nicht kleiner geworden. Denn die beiden aussichtsreichsten Kandidaten für den WM-Titel werden das letzte Kräftemessen aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen – der Red Bull Racing-Star von der Pole und der McLaren-Pilot von Startplatz 2.

Was plant der Brite im Kampf gegen den starken Titelverteidiger? «Das entscheidet man nicht jetzt, sondern mal wartet ab und schaut, wie es vor dem Rennen ist. Dann entscheidet man sich kurz vor dem Start oder fünf Meter vor dem Bremspunkt in der ersten Kurve», winkt er ab.

«Jeder denkt, dass ich keine Risiken eingehen muss, ich hoffe, dass ich das zu meinem Vorteil nutzen kann», erklärte der 25-Jährige ausserdem. Er werde sich jetzt mit seinem Team zusammensetzen und schauen, wie er sich am Besten auf das Rennen vorbereiten könne, betonte er. «Das Ziel lautet immer noch, das Rennen zu gewinnen. Mit dieser Einstellung gehen wir das an.»

«Es wird sicherlich kein einfaches Rennen, vielleicht wird das sogar das komplizierteste Rennen, das ich haben kann. Dennoch werden wir alles daran setzen, den Sieg zu holen», ergänzte der WM-Leader, der mit einem Vorsprung von zwölf Punkten ins letzte Rennen steigt.

