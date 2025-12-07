WM-Titelkampf: Welche Rolle wird Mercedes spielen?

Die Ausgangslage ist klar: Auf den ersten drei Startplätzen stehen in Abu Dhabi genau jene Fahrer, die noch eine Chance im WM-Kampf haben. Da wäre einerseits Titelverteidiger Max Verstappen, der von der Pole losfahren darf, aber als WM-Jäger mit 12 Punkten Rückstand antritt. Neben ihm fährt der Gejagte los – WM-Leader Lando Norris sicherte sich den zweiten Startplatz vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri, dem 16 Punkte auf den Spitzenreiter der Gesamtwertung fehlen.

Einen guten Speed legte aber auch der Vierte in der Startaufstellung an den Tag: George Russell war im letzten freien Training der Schnellste, er könnte im WM-Kampf eine wichtige Rolle spielen. Denn sollte Verstappen das Rennen gewinnen, muss Norris Zweiter oder Dritter werden, um trotzdem Weltmeister zu werden.

Wird sich Mercedes im Titelkampf einmischen? Teamchef Toto Wolff beteuert bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Nein, wir müssen uns das raushalten. Das ist ein Dreikampf um den Titel. Die Konstrukteurs-WM wurde bereits entschieden, McLaren hat mit unserer Antriebseinheit den Titel geholt. Nun soll der Beste gewinnen.»

Gleichzeitig betont der Wiener aber auch: «Obwohl die drei Fahrer, die um den Titel kämpfen, in der Startaufstellung vor ihm stehen, bin ich mir sicher, dass George sich ganz auf sein eigenes Rennen konzentrieren wird. Er wird versuchen, seine Saison mit einem Höhepunkt zu beenden, und hoffentlich kann er das mit einem Podiumsplatz schaffen.Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt, und wir werden bereit sein, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen.»

