Wolff (Mercedes) zu Pech Antonelli/Glück Russell: Das darf nicht passieren!

Was für ein verrückter Grand Prix von Grossbritannien! Da war alles drin, was den Formel-1-Sport so faszinierend macht – tragische Helden, grosse Kämpfer, rabenschwarzes Pech, unverhofftes Glück, die Fans wussten teilweise überhaupt nicht mehr, wo sie hingucken sollen.

Werbung

Werbung

Fazit aus Sicht von Mercedes: Kimi Antonelli hatte den Speed eines Silverstone-Siegers und war dabei, Leader Leclerc einzuholen, aber dann brach ein Luftleit-Element links vorne, das sich in der Aufhängung verklemmte, Antonelli mehrfach neben der Bahn, dann an der Box, Kimi wollte sich durchbeissen, aber erhielt eine Fünfsekunden-Strafe, weil er eben mehrfach neben der Bahn gewesen war.

Und Russell? Er stand die meiste Zeit im Schatten von Antonelli, hatte zu allem Übel noch einen Platten, doch am Ende gab es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk aus Maranello – Ferrari holte in der Safety Car-Phase (Verstappen-Unfall) beide Fahrer an die Box, Leader Leclerc und den zweitplatzierten Hamilton, aber weil Mercedes Russell clever draussen liess, war George auf einmal Zweiter.

Dann nochmals Glück für Russell: Weil das Rennen unter Gelb zu Ende ging, hatte Hamilton keine Chance mehr, sich auf seinen früheren Mercedes-Teamgefährten zu werfen.

Werbung

Werbung

Da musste auch Toto Wolff nach dem turbulenten Grand Prix erst einmal tief durchatmen, bevor der das Geschehen wie folgt einstufte.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Live Spa: FP1 FIA Formula One World Championship 17.07.2026 - 13:15

«Nach so einem Rennen bleibt natürlich ein bittersüsser Nachgeschmack. Wir haben einen zweiten Platz eingefahren, den George total verdient hat, weil es in den letzten Wochen bei ihm selten rund gelaufen ist.»

«Am Ende ist für uns P2 herausgekommen, zu einem Zeitpunkt, als wir eigentlich glaubten, dass wir kaum Punkte holen. Das ist der süsse Teil.»

«Der bittere Teil besteht darin, dass Kimi sich in Riesenschritten Leader Leclerc näherte. Gemäss unserer Berechnung hätte er ihn sechs Runden vor Schluss eingeholt, und dann hätten wir alle ein fabelhaftes Duell zu sehen bekommen.»

Werbung

Werbung

Wie konnte am Mercedes von Antonelli dieses Luftleit-Element abbrechen? Toto Wolff meint: «Wir vermuten, das hängt mit einem Ritt über einen Randstein zusammen, wohl in Kurve 9, wo der Randstein recht hoch ist. Aber das darf keine Entschuldigung sein. Fakt ist – dieses Teil darf nicht abbrechen. Wir werden jetzt im Rennwagenwerk klären, wieviel Kraft auf das Teil eingewirkt hat. Aber im Moment sind wir einfach nur enttäuscht.»

«Ferrari war stark heute, aber ich bin überzeugt, mit Kimi hatten wir das Tempo, hier zu gewinnen. Ferrari selber hatte wegen des Energie-Managements nicht damit gerechnet, hier stark zu sein, aber das waren sie. Ferrari ist ein echter Gegner.»