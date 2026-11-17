Auch im Fahrerlager von Interlagos war der Rauswurf von Esteban Ocon bei Haas noch großes Thema. In Brasilien hatte der Lokalheld Rafael Câmara das Cockpit von Ocon übernommen. Auch dieses Wochenende in Las Vegas wird der Brasilianer wieder für Haas fahren . Auch von den Teamchefs wurde der Rauswurf von Ocon diskutiert. Ocons früherer Förderer, Mercedes-Teamchef Toto Wolff, äußerte Verständnis für die Reaktion von Haas-Teamchef Ayao Komatsu.

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Doch zunächst erinnerte sich der Österreicher an die Anfangszeit von Ocons Karriere: Wolff und Mercedes übernahmen zwischenzeitlich das Management von Ocon. Der heutige Ferrari-Teamchef Fred Vasseur arbeitete mit Ocon in der GP3 und der DTM zusammen (Vasseur ist Mitgründer von ART GP ).

Millionen für Ocons F1-Einstieg

Wolff erinnert sich an Ocons Einstieg in die Formel 1: «Damals gab es in der Formel 1 eigentlich keine Möglichkeit. Dann tat sich die Tür zur DTM auf, das haben wir gemeinsam gemacht. Und dann – ich weiß nicht, ob das eigentlich bekannt ist – als plötzlich ab Spa ein freier Platz bei Manor zu haben schien, waren dafür zwei Millionen Dollar nötig. Wir haben gesagt, wir könnten eine Million für diesen Platz bereitstellen, aber uns fehlte eine Million, und Fred hat das Geld persönlich aufgebracht, um Esteban diese Chance zu geben.»

2014 und 2015 war Ocon bereits Testfahrer in der F1 gewesen, hatte jedoch keine Fahrpraxis. 2016 trat er in der DTM an – und später im Jahr 2016 öffnete sich dann endlich das Türchen in der Formel 1. Mitten in der Saison stieg er bei Manor ein. 2017 dann der Wechsel zu Force India. 2019 war er wieder ein Jahr Ersatzfahrer, 2020 ging es für ihn zu Renault, die im Laufe seiner Zeit dort zu Alpine wurden. 2025 der Wechsel zu Haas.

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Bereits vor dem überraschenden Aus in Mexiko hatten Haas und Ocon bekanntgegeben, dass Ocons Vertrag nicht für 2027 verlängert wurde (stattdessen kommt Câmara). Der Franzose hatte sich kämpferisch gezeigt, strebte den Verbleib in der Serie an und behauptete: Dass sein Vertrag nicht verlängert wurde, habe nicht an seiner Leistung gelegen. Nach einer Auseinandersetzung mit Haas-Teamchef Ayao Komatsu in Mexiko warf Haas Ocon dann mitten am Rennwochenende raus.

Wolff: F1-Teamchef muss Team schützen