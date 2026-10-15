Yuki Tsunoda 2027 neben Mick Schumacher? IndyCar-Test in den USA!

Yuki Tsunoda hat immer betont: «Ich bin Formel-1-Fahrer, und ich will Formel-1-Fahrer bleiben. Für 2026 erhielt der Japaner keinen Stammplatz mehr und arbeitet gegenwärtig als Reservist für Red Bull Racing und die Racing Bulls.

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Als sich der Franzose Isack Hadjar während der Sommerpause ein gebrochenes Handgelenk zuzog, musste er bei den WM-Läufen in Zandvoort, Monza und Madrid pausieren. Liam Lawson rückte als Hadjar-Ersatz von den Racing Bulls an die Seite von Max Verstappen, Tsunoda wiederum ersetzte Lawson beim zweiten Red Bull-Team.

Yuki zog sich anständig aus der Affäre (beste Platzierung Rang 10 in Monza), aber in jeder Quali und in jedem Rennen war der erst 19-jährige Engländer Arvid Lindblad schneller.

Und von hinten drängelt weiterer Nachwuchs: Der ebenfalls 19 Jahre junge Nikola Tsolov zeigt in der Formel 2 hervorragende Leistungen und wird früher oder später zu den Racing Bulls rücken.

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Tsunoda möchte wieder Rennen fahren. Die Aussichten dazu in der Formel 1 sind so gut wie null. Also richtet er sich neu aus. Seit längerem war davon die Rede, dass der IndyCar-Sport die Alternative darstellt, nun hat Racer als erste Fachpublikation berichtet, dass Yuki einen Test fahren wird.

Am 26. Oktober wird Yuki Tsunoda auf dem Barber Motorsports Park von Alabama einen Rennwagen von Meyer Shank Racing fahren, für jenes Team also, das in dieser Saison mit dem Schweden Felix Rosenqvist das Indy 500 gewonnen hat.

Meyer Shank Racing ist eine naheliegende Wahl, denn der langjährige Tsunoda-Förderer Honda ist Motorpartner von MSR.

Für Meyer Shank fahren 2026 neben Rosenqvist (alle Läufe) der Neuseeländer Marcus Armstrong (alle Läufe) und der Brasilianer Hélio Castroneves (sieben Rennen).

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Für 2027 sind Armstrong und der Deutsche Mick Schumacher bereits unter Vertrag. In welchem Umfang Tsunoda hier hineinpasst, wird sich zeigen.