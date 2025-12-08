Zak Brown: Auch Oscar Piastri wird Weltmeister mit McLaren

Einen Formel-1-Weltmeister hat McLaren seit dem Abu-Dhabi-GP im Team: Lando Norris. Der Brite sicherte sich mit Platz 3 im Rennen seinen ersten WM-Titel. McLaren-Racing-CEO Zak Brown ist sich aber sicher: Auch Oscar Piastri, der in der Schlussphase der Saison 2025 das Nachsehen hatte, wird Weltmeister – und das im McLaren.

Werbung

Werbung

Brown nach dem Rennen: «Oscar wird Weltmeister werden. Ich bin überzeugt, dass er in einem McLaren Weltmeister werden wird.» Bis zum letzten Rennen war offen, ob einer der beiden McLaren-Piloten oder Max Verstappen (Red Bull Racing) Weltmeister wird.

Der US-Amerikaner über seine Schützlinge, die beide in ihrer gesamten Karriere nur für McLaren Grands Prix gefahren sind, mit dem Team aus Woking ihre F1-Karriere begannen und nun um die Weltspitze fahren: «Für ein großes Team ist es sehr lohnend, ein Risiko einzugehen, wenn man so will, mit jungen Fahrern.»

Bei der Gelegenheit adressiert Brown auch die Situation rund um die Rivalität zwischen den beiden Piloten. Sowohl Norris, als auch Piastri hatten beim letzten Rennen noch Chancen auf den WM-Titel. Die Saison war geprägt von direkten und heißen Duellen zwischen den beiden Stallrivalen und Zoff um Teamorder.

Werbung

Werbung

Brown sagt aber: «Es ist großartig, zwei Spitzenfahrer zu haben, trotz aller Widrigkeiten und all dem Gerede, das wir so lange gehört haben, dass es unmöglich sei, was wir geschafft haben: Zwei fantastische Rennfahrer zu haben, die jeweils sieben Rennen gewonnen haben, die wirklich Spaß daran haben, gegeneinander anzutreten, und mit denen es eine Freude ist, zusammenzuarbeiten.» Und der US-Amerikaner betont: «Es gab nie irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen ihnen. Sie waren beide ab und zu etwas mürrisch gegenüber Andrea (Teamchef Stella, Anm.) und mir, aber ich finde das gut. Wir pushen uns gegenseitig. Das ist einfach eine großartige Leistung.»