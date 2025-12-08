Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Zak Brown: Auch Oscar Piastri wird Weltmeister mit McLaren

Lando Norris krönte sich in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister. McLaren-Racing-CEO Zak Brown glaubt aber: Auch sein Teamkollege Oscar Piastri wird Weltmeister mit dem englischen Team werden.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Zak Brown mit Lando Norris und Oscar Piastri
Zak Brown mit Lando Norris und Oscar Piastri
Foto: Andy Hone/Getty Images
Zak Brown mit Lando Norris und Oscar Piastri
© Andy Hone/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Einen Formel-1-Weltmeister hat McLaren seit dem Abu-Dhabi-GP im Team: Lando Norris. Der Brite sicherte sich mit Platz 3 im Rennen seinen ersten WM-Titel. McLaren-Racing-CEO Zak Brown ist sich aber sicher: Auch Oscar Piastri, der in der Schlussphase der Saison 2025 das Nachsehen hatte, wird Weltmeister – und das im McLaren.

Werbung

Werbung

Brown nach dem Rennen: «Oscar wird Weltmeister werden. Ich bin überzeugt, dass er in einem McLaren Weltmeister werden wird.» Bis zum letzten Rennen war offen, ob einer der beiden McLaren-Piloten oder Max Verstappen (Red Bull Racing) Weltmeister wird.

Der US-Amerikaner über seine Schützlinge, die beide in ihrer gesamten Karriere nur für McLaren Grands Prix gefahren sind, mit dem Team aus Woking ihre F1-Karriere begannen und nun um die Weltspitze fahren: «Für ein großes Team ist es sehr lohnend, ein Risiko einzugehen, wenn man so will, mit jungen Fahrern.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bei der Gelegenheit adressiert Brown auch die Situation rund um die Rivalität zwischen den beiden Piloten. Sowohl Norris, als auch Piastri hatten beim letzten Rennen noch Chancen auf den WM-Titel. Die Saison war geprägt von direkten und heißen Duellen zwischen den beiden Stallrivalen und Zoff um Teamorder.

Werbung

Werbung

Brown sagt aber: «Es ist großartig, zwei Spitzenfahrer zu haben, trotz aller Widrigkeiten und all dem Gerede, das wir so lange gehört haben, dass es unmöglich sei, was wir geschafft haben: Zwei fantastische Rennfahrer zu haben, die jeweils sieben Rennen gewonnen haben, die wirklich Spaß daran haben, gegeneinander anzutreten, und mit denen es eine Freude ist, zusammenzuarbeiten.» Und der US-Amerikaner betont: «Es gab nie irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen ihnen. Sie waren beide ab und zu etwas mürrisch gegenüber Andrea (Teamchef Stella, Anm.) und mir, aber ich finde das gut. Wir pushen uns gegenseitig. Das ist einfach eine großartige Leistung.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien