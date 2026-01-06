Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Zak Brown (McLaren): Vergiftete Kekse für die Gegner
McLaren-CEO Zak Brown gibt zu: Das Destabilisieren der Gegner mit provokanten Aussagen gehört beim ihm zum Geschäft. Brown: «Unser Teamchef Andrea Stella nennt das vergiftete Kekse streuen.»
Formel 1
McLaren-CEO Zak BrownMcLaren-CEO Zak BrownFoto: Grand Prix Photo
McLaren-CEO Zak Brown© Grand Prix Photo
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Immer wieder fällt der US-Amerikaner Zak Brown mit aufreizenden Aussagen auf, etwa als er monatelang behauptete, Max Verstappen werde Red Bull Racing verlassen und bei Mercedes andocken.
Werbung
Werbung
Nun hat der 54-jährige Kalifornier aus Los Angeles zugegeben: Das hat alles System. Im Podcast talkSPORT gibt er zu, dass er diese Taktik anwende, um starke Gegner zu schwächen. Brown rechtfertigt das so: «Man kämpft hart, und ich denke, das ist eines der Dinge, die von der Netflix-Serie ‚Drive to Survive‘ so gut gezeigt werden. Der Konkurrenzkampf abseits der Rennstrecke ist genauso gross wie auf ihr, und alles ist sehr politisch.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
«Ich bin kein Experte für andere Sportarten, aber wir versuchen in der Formel 1, andere Teams zu destabilisieren. Wir wollen also nicht nur unser Team so stark wie möglich machen, sondern auch die Rivalen schwächen.»
Werbung
Werbung
«Unser Teamchef Andrea Stella, nennt das ‚vergiftete Kekse streuen‘. Man sieht das auch bei den Fahrern, nicht wahr? Sie necken sich gegenseitig, das ist alles mental, um die Anderen aus dem Konzept zu bringen. Das machen wir auf allen Ebenen.»
Brown hatte sich besonders innig auf den früheren Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner eingeschossen, und Zak meint: «Unser Sport ist voller Charaktere, guter und böser, alle unterschiedlich. Ich glaube, auch das macht die Formel 1 so faszinierend.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
  1. Ergebnisse
  2. WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. 3. Qualifying
  2. Rennen
  3. Startaufstellung
  4. 2. Qualifying
  5. 1. Qualifying
  6. 3. Freies Training
  7. 2. Freies Training
  8. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenRed Bull Racing
Max Verstappen
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren
Lando Norris
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren
Oscar Piastri
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes
George Russell
63
6
+0,438
05
Charles LeclercFerrari
Charles Leclerc
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin
Fernando Alonso
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoSauber
Gabriel Bortoleto
5
6
+0,697
08
Esteban OconHaas
Esteban Ocon
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App RB F1 Team
Isack Hadjar
6
6
+0,865
1001
Yuki TsunodaRed Bull Racing
Yuki Tsunoda
22
5
0,000
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  4. Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  5. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM