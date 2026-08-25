Zandvoort-Sieger Lando Norris/McLaren: «Kimi Antonelli in Fehler getrieben»

Formel-1-Weltmeister Lando Norris war nach dem unterhaltsamen Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort mit sich und der Welt sichtlich zufrieden. Der 26-jährige Engländer wurde gefragt, wie hoch er diesen Sieg einschätze.

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Norris antwortete: «Ziemlich hoch, wenn man bedenkt, dass es in vielerlei Hinsicht ein sehr gut ausgeführtes Rennen war – und darüber hinaus ist da noch die Wende von Samstag auf Sonntag.»

«Ich war am Samstag ziemlich enttäuscht; es hat mir ein bisschen den Elan genommen zu sehen, wie sehr wir im Sprint zu kämpfen hatten. Ich weiss, es ist nur ein Sprint, aber jeder Punkt zählt in einer WM, und uns fehlte einfach das Tempo.»

«Mir fehlte das gewisse Etwas, das mir im Auto Leben einhaucht. Am Samstagabend haben wir dann sehr, sehr hart gearbeitet. Ich habe viel Zeit mit meinen Ingenieuren verbracht, um zu verstehen, was wir besser machen können, wie die Reifen schonen und alles besser machen können, als ich es bisher getan habe und besser als alle anderen.»

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«Zunächst war es ein durchwachsenes Rennen, denn der Beginn im ersten Rennteil war ziemlich schlecht und erinnerte mich ein wenig an den Sprint, aber als wir die harten Reifen aufzogen, kam Leben in die Sache und der Grand Prix lief wieder besser für mich. Ich hatte endlich den Eindruck, gewinnen zu können. Das hatte ich im Sprint nicht.»

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«Wenn das Auto mir das gibt, was ich von ihm will, und ich obendrein auf dem Niveau fahre, auf dem ich jetzt bin, dann kann ich Rennen gewinnen. Mit den harten Reifen sind wir aggressiver geworden, haben das Blatt gewendet, und ich hatte das Gefühl im Auto, das ich mir gewünscht hatte. Ich dachte im Rennwagen: ‚Wenn ich das hier nicht rocke, dann will ich zumindest Antonelli zu Fehlern zwingen.’»

«Er hat viel mehr Fehler gemacht, als ich hinter ihm war. Wir haben Mercedes dazu gezwungen, strategisch etwas zu unternehmen. Das hat uns die Möglichkeit eröffnet, Druck zu machen und das Tempo zu steigern. Wenn ich also von meinem Auto bekomme, was ich brauche; wenn ich die gewünschte Front habe, wenn ich bei Kurveneinfahrten das nötige Vertrauen in das Heck habe, kurz gesagt: wenn ich alles habe, was ich brauche, um jede einzelne Kurve zu verstehen und vorherzusagen, dann kann ich gewinnen.»