Zandvoort vor dem Formel 1-Aus: GP-Star David Coulthard spricht Klartext

Als klar war, dass die Formel 1 nach 36 Jahren Pause nach Zandvoort zurückkehrt, liess es David Coulthard gewaltig krachen: Zusammen mit Lokalheld Max Verstappen und Daniel Ricciardo fuhr der Schotte eine Demo auf der niederländischen Traditionsrennstrecke, vor vollen Tribünen.

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Nun heisst es für Zandvoort: Die letzte Runde hat begonnen. Über 2026 wird die Formel 1 nicht in den Dünen an der Nordsee zu Gast sein. Im Podcast Up to Speed bedauert das der 13-fache GP-Sieger Coulthard sehr.

Der WM-Zweite von 2001 sagt: «Aus meiner Sicht ist das so – wenn man bedenkt, wie dieser Grand Prix zustande kam, so erkennt man schnelle, der niederländische König ist ein Motorsportfan. Er war dafür ausschlaggebend, dass dieser Traditions-GP im Zuge des Erfolgs von Max Verstappen zurückkehrte, und sie waren in ihren Möglichkeiten, was sie mit ihrer Anlage tun können, eingeschränkt.»

«Sie sind von einem Naturschutzgebiet, den Sanddünen, umgeben; sie können sich nicht ausdehnen, wie sie sollen, sie können also nicht wachsen, und natürlich ist die Formel 1 weiterhin bestrebt, die Einnahmen aus den kommerziellen Rechten zu steigern.»

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«Ich glaube also, dass die Niederländer einfach an einem Punkt angelangt sind, an dem es für sie wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, so weiterzumachen wie bisher. Und für die Formel 1 gibt es andere Orte. Orte, die Rennanlagen bauen werden, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.»

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«Ich finde Zandvoort eine brillante kleine Rennstrecke. Mein erster internationaler Sieg als junger Fahrer in der Formel 3 fand dort statt, und sie haben einen der besten Paddock-Klubs in Richtung der ersten Kurve eingerichtet, von dort aus können Besucher praktisch die gesamte erste Kurve überblicken.»

Coulthard knallhart: «Es gibt also vieles, wofür wir Zandvoort danken und die Organisatoren loben müssen, aber wir müssen festhalten – diese Reise geht nun zu Ende, und ich glaube nicht, dass wir jemals wieder mit der Formel 1 hier zurückkehren werden. Behalten wir also diese Zeit in guter Erinnerung.»