Zeit für Veränderungen: Starke Worte von Ferrari-Star Lewis Hamilton

Als Lewis Hamilton nach dem Saisonfinale 2025 auf seine Pläne für die Winterpause angesprochen wurde, erklärte er mit einem schiefen Lächeln, dass er sein Telefon in den Müll schmeissen und nicht mehr erreichbar sein werde. Tatsächlich wurde es kurz ruhig um den Rekord-Sieger, der sich die Zeit nahm, um gemeinsam mit seinen Liebsten seine Batterien wieder aufzufüllen.

Diese waren nach einer anstrengenden ersten Ferrari-Saison sicherlich leer. Denn Hamilton musste nach einem anfänglichen Achtungserfolg – Sprint-Pole und Sieg im Mini-Rennen von Shanghai – einen Tiefschlag nach dem anderen einstecken. Zuletzt gab es gleich vier Mal ein Q1-Aus zu verdauen. zählt man das Sprint-Qualifying von Katar mit.

Am Ende hatte er zum ersten Mal in seiner 19-jährigen Formel-1-Karriere keine einzigen GP-Podestplatz erobert. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Charles Leclerc stand sieben Mal auf dem Podest und sammelte 86 WM-Punkte mehr als der siebenfache Weltmeister, der am gestrigen Mittwoch seinen 41. Geburtstag gefeiert hat.

Nun hat sich Hamilton mit starken Worten auf Instagram zurückgemeldet. Er schreibt: «Eine weitere Rückkehr. Ich bin unglaublich dankbar für die Auszeit. Ich hatte Zeit, um abzuschalten und neue Energie zu tanken und ein wenig inneren Frieden zu finden. Die Zeit mit Familie und Freunden, in der ich mich ausruhen und viel lachen konnte, war genau das, was ich nach einem sehr anstrengenden Jahr gebraucht habe.»

«In einer Welt, die sich so schnell dreht und in der wir ständig in so viele verschiedene Richtungen gezogen werden, war es ein unglaublich schönes Gefühl, wirklich einmal komplett abzuschalten», erklärt der 105-fache GP-Sieger, und fährt mit Blick auf die fernöstlichen Tierkreiszeichen fort: «Ich bin mir bewusst, dass wir nun das Jahr des Pferdes beginnen und das Jahr der Schlange hinter uns lassen.»

Hamilton ist sich sicher: «Jetzt ist die Zeit für Veränderungen gekommen. Dafür, neue Routinen zu beginnen, unerwünschte Muster hinter sich zu lassen und am eigenen Wachstum zu arbeiten. Dinge loszulassen, die einem nicht gut tun. Das erfordert manchmal Zeit, es wird einige Sachen geben, die man nicht sofort loswerden kann, aber alles beginnt mit dem ersten Schritt.»