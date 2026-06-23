Zeitplan Österreich-GP: Viel Action auf dem Red Bull Ring

Im Juli 2021 fand in Silverstone erstmals ein Formel-1-Wochenende im so genannten Sprint-Format statt, damals mit einem freien Training und der Quali für den Grand Prix am Freitag, mit einem freien Training und dem Sprint am Samstag, und das Ergebnis des Sprints gab dann die Startaufstellung vor für den Grand Prix vom Sonntag.

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2022, 2023 und 2024 fand Formel 1 in Österreich im Sprintformat statt, doch 2025 kehrte die Königsklasse wieder zum klassischen Ablauf zurück – den nächsten Sprint nach Montreal im Mai gibt es dann in Silverstone.

Neben reichlich Action der Formel-1-Fahrer dürfen sich die Besucher des Red Bull Rings auf ein üppiges Rahmenprogramm freuen – mit kommenden GP-Assen in den Nachwuchsserien Formel 3 und Formel 2 sowie den Spezialisten des Porsche Supercup.

Wie das alles im Detail ablaufen wird, das sehen Sie hier in unserer Übersicht.

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Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen TV-Programm Live Spielberg: FP1 | Großer Preis von Österreich FIA Formula One World Championship 26.06.2026 - 12:45

Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 25. Juni 09.00–11.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer 11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides 13.45–14.00: Pisteninspektion 14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car 14.30–15.30: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer 15.00–18.00: Pit Lane Walk 15.10: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer 18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk 18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto

Freitag, 26. Juni 09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test 09.20–09.35: Übung für medizinische Intervention 09.55–10.40: Training Formel 3 11.05–11.50: Training Formel 2 12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation 12.00–13.00: Paddock Club Track Tour 12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk 13.10–13.20: Pisteninspektion 13.30–14.30: Erstes Training Formel 1 14.40–14.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8) 15.00–15.30: Qualifying Formel 3 15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs 15.55–16.25: Qualifying Formel 2 16.40–16.50: Pisteninspektion 17.00–18.00: Zweites Training Formel 1 18.35–19.20: Training Porsche Supercup 19.25–19.35: Red Bull Ring Taxi Rides 19.45–20.30: Paddock Club Track Tour 19.45–20.30: Paddock Club Pit Lane Walk 19.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

Samstag, 27. Juni 08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides 09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test 10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten) 11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup 11.55–12.05: Red Bull Drift Show 12.10–12.20: Pisteninspektion 12.30–13.30: Drittes Training Formel 1 13.40–13.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8) 14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten) 15.10–15.40: Paddock Club Track Tour 15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk 15.40–15.50: Pisteninspektion 16.00–17.00: Qualifying Formel 1 17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying 17.15–17.45: Paddock Club Track Tour 17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk 17.50–18.20: Legends’ Parade Training 18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo 18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

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