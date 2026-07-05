Zittern um Silverstone-Podest: Verliert Lewis Hamilton den dritten Platz?

Das Heimspiel in Silverstone hatte so gut begonnen für Lewis Hamilton: Der Rekord-GP-Sieger, der mit neun Silverstone-Triumphen mehr GP-Siege als jeder andere Pilot in der Geschichte der Formel 1 auf dem Traditionskurs eingefahren hat, schaffte es im Sprint-Qualifying auf die Pole. Das war allerdings das Highlight des Wochenendes für den siebenfachen Weltmeister.

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Denn im Sprintrennen musste er sich Kimi Antonelli geschlagen geben. Sein Nachfolger im Mercedes-Team war einfach zu schnell, erklärte der Brite nachdem er die 17-Runden-Hatz als Zweiter beendet hatte. Im darauffolgenden GP-Qualifying musste sich der Lokalmatador mit dem dritten Platz begnügen und auch den GP beendete er nach einem ereignisreichen Rennverlauf als Dritter. Allerdings droht ihm wegen der Missachtung von gelben Flaggen eine Strafe, die schmerzlich ausfallen könnte.

Denn weil der neunte Grand Prix der Saison hinter dem Safety-Car endete, waren die Abstände gering. Und sollte Hamilton eine 5-sec-Strafe kassieren, fällt er aus den Punkten. Der 106-fache GP-Sieger rechnet denn auch nicht damit, seinen 16. Silverstone-Podestplatz halten zu können. Nach dem Fallen der Zielflagge gratulierte der Ferrari-Star zunächst seinem Teamkollegen Charles Leclerc zum Sieg, der gleichzeitig der 250. GP-Triumph für die Scuderia aus Maranello ist: «Gratulation an Charles, er hat grossartige Arbeit geleistet.»

Mit Blick auf die Untersuchung der Regelhüter, die gleich nach dem Rennen durchgeführt wird, sagte Hamilton: «Wahrscheinlich kassiere ich eine Strafe. Die FIA muss oft reagieren. Und ich habe eine gelbe Flagge übersehen.» Es wäre nicht die erste Strafe, die der 41-Jährige kassiert – bereits im Rennen wurden ihm 5 Strafsekunden aufgebrummt, weil er einen Frühstart hingelegt hatte. «Ein Unglück kommt selten allein», seufzte er, und erklärte: «Ich habe noch keine Antwort auf die Frage, wie die Untersuchung rauskommen wird. Aber ich werde wohl eine Strafe kassieren, dessen bin ich mir sicher.»

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