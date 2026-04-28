Zukunft von Max Verstappen: Warum sich Laurent Mekies keine Sorgen macht

Am 9. April bestätigte das Red Bull Racing Team, dass Gianpiero Lambiase den Rennstall aus Milton Keynes verlassen wird, kurz darauf verkündete McLaren, dass man den aktuellen Renningenieur von Max Verstappen an Bord locken konnte. Allerdings findet der Wechsel erst nach 2027 statt. Dann wird Lambiase die Rolle des Chef-Rennleiters im Team aus Woking übernehmen.

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Viele Fans fragen sich, was das für Max Verstappen bedeutet. Denn der vierfache Weltmeister arbeitet eng mit Lambiase zusammen und hält grosse Stücke auf den 45-jährigen Ingenieur. Doch Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies macht sich diesbezüglich keine Sorgen. Im Gespräch mit «The Telegraph» betont er auf die Frage, ob die jüngste Abgangsankündigung zum Team-Wechsel oder gar Formel-1-Abschied von Verstappen führen könnte: «Absolut nicht.»

«Wir sprachen jeden Tag mit Max und er kennt den Motorsport in- und auswendig. Er kennt das Team, er lebt mit dieser Mannschaft und kennt die meisten Mitarbeiter. Er weiss sehr gut, wie sich die Dinge entwickeln können», fährt der Franzose fort. «Das Team war sehr erfolgreich und du kannst nicht jeden befördern. Einige Leute treffen dann ihre Entscheidungen.»

Der Verbleib des 71-fachen GP-Siegers hängt nicht zuletzt auch von der Konkurrenzfähigkeit seines Dienstwagens ab, wie auch Mekies weiss. Er sagt im «Sky Sports F1»-Gespräch mit Blick auf den 2026er-Renner RB22, der sich in den ersten drei WM-Runden nicht als siegfähig erwiesen hat: «Max ist mit Herz und Seele dabei. Er will ein schnelles Auto und hilft dem Team dabei, es zu verbessern. Er steckt seine ganze Energie in dieses Unterfangen und ist mit Leidenschaft bei der Sache.»

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Und der Ingenieur betont: «Wir haben für Miami einen Fortschritt erzielt. Wird es reichen, um wieder ganz vorne zu sein? Das werden wir sehen. Wir sind uns bewusst, dass ein gutes Auto das Wichtigste ist. Er braucht ein Fahrzeug, mit dem er alles geben kann, und das unabhängig von den Regeln. Wir haben ihm in den ersten drei Rennen ein sehr schwieriges Fahrzeug gegeben, und er braucht ein Auto, mit dem er konstant alles geben kann. Das bedeutet nicht, dass es schnell genug ist, um auf die Pole zu fahren.»

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