Zusammen mit Max Verstappen in Le Mans? Das sagt Sebastian Vettel

Sebastian Vettel hat sich Ende 2022 als aktiver Fahrer aus der Formel 1 zurückgezogen. Seitdem ist er hin und wieder im Fahrerlager zu Besuch, meist im Rahmen von Umweltaktionen, die ihm am Herzen liegen: So stellte er in Suzuka Bienenstöcke auf und engagierte sich in Sao Paulo für den Regenwald und gegen Umweltverschmutzung.

Werbung

Werbung

Ein Comeback als Fahrer für eine komplette Formel-1-Saison kann sich der Heppenheimer nicht vorstellen, wie er bei «Sport und Talk» auf ServusTV verriet (« die ganzen Meetings… »). Doch noch mal ein Comeback auf der Rennstrecke zu feiern, schließt Vettel nicht aus – im Gegenteil.

Sebastian Vettel sprach mit Max Verstappen über Le Mans

An einem Ausflug in die Langstrecke wäre Vettel sehr interessiert – mit einem besonderen Begleiter, nämlich Max Verstappen. Vettel bei ServusTV: «Ich bin auch mit dem Max in regelmäßigem Austausch und wir haben schon vor ein paar Jahren gesprochen, dass wir, wenn es einmal passt, einmal Le Mans zusammen fahren.»

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen fährt neben seinem Vollzeitjob in der Formel 1 auch noch auf dem Nürburgring, will dort in diesem Jahr das 24h-Rennen absolvieren. Die 24 Stunden von Le Mans wären ein ebenso kultiges wie prestigeträchtiges Event. Wann und ob es zur Kombo Vettel/Verstappen in Le Mans kommt, ist aber noch komplett offen.

Werbung