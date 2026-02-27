Weiter zum Inhalt
Zwei Titelkandidaten in einem Team? Formel-1-Experten sind sich uneinig

Bald werden die Formel-1-Stars ihr erstes Kräftemessen in den neuen GP-Renner in Melbourne absolvieren und bei der Frage zu den möglichen Titelfavoriten in diesem Jahr gehen die Meinungen auseinander.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Martin Brundle ist sich sicher: George Russell ist bereit für den WM-Titel
Martin Brundle ist sich sicher: George Russell ist bereit für den WM-Titel
Foto: Mercedes-Benz Group
Martin Brundle ist sich sicher: George Russell ist bereit für den WM-Titel
© Mercedes-Benz Group

Die Formel-1-Saison beginnt in wenigen Tagen mit dem ersten Rennwochenende des Jahres, das im Albert Park von Melbourne über die Bühne gehen wird. Neun Tage durften die GP-Teams zu Testzwecken mit den neuen GP-Autos ausrücken, doch nicht alle elf Rennställe waren von Anfang an dabei. Ausserdem taten sich einige schwerer als die Konkurrenz, entsprechend unterschiedlich fallen die Erfahrungskilometer der einzelnen Teams und Fahrer mit der jüngsten Fahrzeuggeneration aus.

Nicht nur die unterschiedliche Test-Performance, auch die Tatsache, dass die WM-Teilnehmer erfahrungsgemäss noch nicht alle Karten auf den Tisch legen, erschweren eine Einordnung des Kräfteverhältnisses nach der grossen Regelrevolution. Kein Wunder, gehen die Meinungen der GP-Beobachter auseinander, wenn es um die diesjährigen WM-Favoriten geht.

So erklärte etwa der frühere GP-Pilot und heutige Sky-Experte Ralf Schumacher im Rahmen einer Sky-Sport-Presserunde, dass er Mercedes-Talent Kimi Antonelli den Titelgewinn zutraut, obwohl dieser erst seine zweite GP-Saison in Angriff nimmt. Auf dessen Teamkollegen George Russell setzt hingegen Martin Brundle. Der GP-Veteran aus England sagte bei «Sky Sports News» über seinen Landsmann: «Ich denke, er ist bereit für den Titel. Er ist ein schlauer Kerl, das sind sie alle. Und George hat das Team um sich.»

«Kimi wird in diesem Jahr im zweiten Mercedes stärker sein, aber George steht nun nicht mehr im Schatten von Lewis Hamilton, er ist der König im Mercedes-Schloss», ist sich der Brite sicher. «Er hat seine Lehrjahre bei Williams absolviert und wechselte zu Mercedes, als die dominante Phase des Teams zu Ende ging, er hat also die harten Jahre miterlebt.»

«Ich denke, er hat die nötige Erfahrung und verfügt über die Fähigkeit, das Auto zu kontrollieren. Und ich glaube, er wird sich den Respekt im Team verschaffen, um in einem sehr unbeständigen Jahr seinen Teil zum Erfolg beizutragen», fuhr der 66-Jährige fort. «Sein Teamkollege Kimi wird auch eine grossartige Saison haben, aber George verfügt über das nötige Selbstvertrauen, um Rennsiege einzufahren und den Titel zu holen, wenn dieser in Reichweite für ihn liegt.»

Keine Ablenkung im WM-Fight

Im Vergangenen Jahr habe man die Frage gestellt, ob Lando Norris und Oscar Piastri dem Druck von Max Verstappen standhalten könnten, und das taten sie, erinnerte Brundle. «Und bei George denke ich, dass er in dieser Hinsicht in einer sehr guten Lage ist. Er wuchs im Schatten von Lewis auf, und ging sehr gut damit um, und im letzten Jahr konnte er ihn klar schlagen. Deshalb habe ich bei ihm keine Zweifel. Alle Formel-1-Piloten sind Weltklasse-Fahrer, die man schlagen muss. Und George hat so viel Erfahrung, obwohl er noch keine 30 Jahre alt ist, dass er sich von nichts ablenken lässt, wenn er ein titelfähiges Auto hat.»

Einen klaren Titelfavorit benennt der frühere GP-Star aber nicht, denn auch die Mercedes-Gegner haben bei den Testfahrten eine starke Form an den Tag gelegt. «Ferrari war stark, beide Ferrari-Piloten waren gut unterwegs. Und beide McLaren-Fahrer werden auch stark sein. Oscar wird alles daran setzen, wieder nach vorne zu kommen, nachdem er im Vorjahr Lehrgeld zahlen musste. Und Lando hat nun das nötige Selbstvertrauen und fühlt sich wohl. Auch Red Bull Racing seht wirklich stark aus, und wir wissen, wie gut Max das Auto kontrollieren kann, was in diesen Autos wichtig ist. Er wird sicher auch unglaublich stark sein. Deshalb gibt es in meinen Augen keinen klaren Favoriten.»

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

Events

Alle Formel 1 Events

