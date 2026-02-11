Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel E

  6. /

  7. News

Werbung

Charles Leclerc (Ferrari/3.) über ersten Bahrain-Tag: «Das ist ermutigend»

Ferrari glänzt in Bahrain mit ordentlich Standfestigkeit, auch wenn andere Teams schneller wirken. Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc ist mit der bisherigen Arbeit der Scuderia happy.

Rob La Salle

Von

Formel E

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: XPB
Charles Leclerc im Ferrari
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am ersten Testtag in Bahrain absolvierten die Scuderia Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc insgesamt 132 Runden (das entspricht 715 km). Lewis übernahm am Morgen das Steuer, bevor er am Nachmittag an Charles übergab.

Werbung

Werbung

Am Morgen führte Hamilton zunächst Messfahrten durch, bevor das Hauptprogramm begann. Der Brite startete auf Reifen der Mischung C2. Insgesamt absolvierte der Brite 52 Runden (281 km), was dem Team wertvolle Daten zum Fahrverhalten des Wagens lieferte, während er sein Verständnis für das Auto weiter vertiefte – bei Griffigkeitsniveau und Temperatur, die sich deutlich von denen beim Shakedown in Barcelona unterschieden. Seine beste Rundenzeit lag bei 1:36,433 min, dies auf C3-Reifen.

Während der Mittagspause wurde das Auto für Charles umgerüstet, um ein Programm fortzusetzen, das dem seines Teamkollegen sehr ähnlich war, mit mehreren Langstreckenläufen sowie Startübungen und Boxenstopps.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Monegasse begann mit einer Serie von Runden auf gebrauchten C3-Reifen, bevor er auf einen Satz C2-Reifen wechselte, mit denen er 20 Runden absolvierte. Gegen Ende des Tages montierte Charles neue C3-Reifen und erzielte seine Bestzeit von 1:35,190 min, womit er seine Gesamtzahl auf 80 Runden (433 km) brachte.

Werbung

Werbung

Leclerc: «Die Daten stimmen überein mit der Simulation»

Der achtfache GP-Sieger sagt: «Für mich war es ein produktiver Testhalb-Tag, da wir das Programm ohne grössere Probleme abschliessen konnten – was in dieser Phase immer positiv ist. Das Gefühl war ganz anders als in Barcelona, da die Bedingungen hier sehr unterschiedlich sind, aber genau das brauchen wir: Erfahrung auf einer weiteren Strecke sammeln und verstehen, wie sich das Auto in verschiedenen Szenarien verhält.»

«Bislang stimmen die Daten weitgehend mit dem überein, was wir aus unseren Simulationen erwartet haben – das ist ermutigend. Jetzt liegt der Fokus darauf, das Programm weiter abzuarbeiten und sicherzustellen, dass wir so gut wie möglich auf das erste Rennen vorbereitet sind.»

  • Bahrain-Test 11. Februar, Tag 1

  • 1. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,669 min (58 Runden)

  • 2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:34,798 (136)

  • 3. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:35,959 (80)

  • 4. Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari, 1:35,578 (115)

  • 5. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes, 1:35,602 (54)

  • 6. George Russell (GB), Mercedes W17, 1:36,108 (56)

  • 7. Lewis Hamilton (GB), Ferrari SF-26, 1:36,433 (52)

  • 8. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,765 (49)

  • 9. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:36,861 (73)

  • 10. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,437 (68)

  • 11. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, 1:37,629 (30)

  • 12. Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:37,945 (75)

  • 13. Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:38,221 (77)

  • 14. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:38,828 (58)

  • 15. Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26, 1:38,871 (49)

  • 16. Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari, 1:39,150 (49)

  • 17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda, 1:39,883 (36)

  • 18. Franco Colapinto (RA), Alpine A526-Mercedes, 1:40,330 (28)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Placeholder - Racer

Nick Cassidy

Jaguar

Jaguar TCS Racing

40

2

Pascal Wehrlein

Pascal Wehrlein

TAG Heuer Porsche Formula E Team

38

3

Jake Dennis

Jake Dennis

Andretti Autosport

Andretti Formula E

37

4

Placeholder - Racer

Oliver Rowland

DAMS

Nissan Formula E Team

34

5

Nico Müller

Nico Mueller

-

33

6

Mitch Evans

Mitchell Evans

-

26

7

Edoardo Mortara

Edoardo Mortara

Mahindra Racing

Mahindra Racing

26

8

Joel Eriksson

Joel Eriksson

-

18

9

Sebastien Buemi

Sébastien Buemi

Envision Virgin Racing

Envision Racing

13

10

Placeholder - Racer

Taylor Barnard

McLaren

NEOM McLaren Formula E Team

12

Events

Alle Formel E Events

  • Vergangen

    Mexico City ePrix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    10.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami ePrix

    Homestead-Miami Speedway, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Jeddah ePrix/1

    Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien
    13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Jeddah ePrix/2

    Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien
    14.02.2026
    Zum Event

  • Madrid ePrix

    Circuito del Jarama, Spanien
    21.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Mexico City ePrix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    10.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami ePrix

    Homestead-Miami Speedway, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Jeddah ePrix/1

    Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien
    13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Jeddah ePrix/2

    Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien
    14.02.2026
    Zum Event

  5. Madrid ePrix

    Circuito del Jarama, Spanien
    21.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien