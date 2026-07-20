Citroën Racing-Teamchef Cyril Blais im Alter von 43 Jahren verstorben

Die Monaco Sports Group (MSG), Betreiber des Citroën Racing Formula E Teams, Citroën, Stellantis Motorsport, die FIA sowie die gesamte Formel-E-Gemeinschaft sind zutiefst bestürzt, den Tod von Teamchef Cyril Blais bestätigen zu müssen. Blais ist im Alter von 43 Jahren verstorben.

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Aus Respekt vor der Privatsphäre und den Wünschen der Familie werden keine weiteren Stellungnahmen zu den Todesumständen abgegeben.

Blais leitete das Citroën-Team. Er kam ursprünglich vor der 8. Saison als Renningenieur von Lucas di Grassi zum Team, das damals noch unter dem Namen Venturi firmierte, und betreute anschließend zwei Saisons lang Maximilian Günther, während das Team zu Maserati wurde. Vor der 10. Saison wurde Blais zum Chefingenieur befördert und stieg kurz darauf zum stellvertretenden Teamchef auf. Nicht lange danach wurde er zum Teamchef ernannt, eine Position, die er auch behielt, als aus Maserati der Citroën-Rennstall wurde.

Seine Motorsportkarriere begann 2007 bei Manor Motorsport als Renningenieur in der Formel 3, bevor er 2012 zu Arden Motorsport wechselte. Blais war sieben Jahre lang bei Arden tätig und stieg vom Chef-Renningenieur in der GP3 zum Chef-Renningenieur in der Formel Renault 3.5 auf. Zuletzt war er bei dem Team als technischer Direktor der Formel-2- und Formel-3-Programme tätig.

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Im Jahr 2019 wechselte er ins Formel-E-Fahrerlager und wurde Renningenieur bei Mahindra, bevor er zu dem in Monaco ansässigen Team wechselte, das heute unter dem Namen Citroën bekannt ist. Blais war eine hoch angesehene Persönlichkeit in der Formel E und wurde zuvor zum «Ingenieur des Jahres» der Meisterschaft gekürt. Sein Tod ist ein großer und schmerzhafter Verlust für das gesamte Formel-E-Feld.

Beth Paretta, Geschäftsführerin des Citroën Racing Formula E Teams: «Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Cyril. Viele Mitglieder unseres Teams kannten ihn und haben über mehrere Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kollegen im Fahrerlager. Cyril hat fest an dieses Team geglaubt. Wir werden den Wunsch seiner Familie respektieren und ihn auf die bestmögliche Weise ehren, indem wir mit derselben Hingabe und Leidenschaft weitermachen, die er uns allen vermittelt hat und in seinem Andenken weiter Rennen fahren.»

Jeff Dodds, CEO der Formel E: «Der Verlust unseres Kollegen und Freundes Cyril erfüllt uns mit tiefer Trauer. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihn kannten. Cyrils Tod ist ein verheerender Verlust für seine Familie, für MSG, Citroën Racing und für die gesamte Formel-E-Gemeinschaft. Wir verlieren einen außergewöhnlichen Kollegen und einen Menschen, den viele von uns stolz ihren Freund nennen durften. Das gesamte Formel-E-Fahrerlager steht sich in dieser schweren Zeit gegenseitig bei. Um seinen außergewöhnlichen Beitrag für den Sport zu würdigen, werden das Citroën Racing Formula E Team und die gesamte Formel-E-Familie beim diesjährigen Tokio E-Prix Cyril und seinem beeindruckenden Vermächtnis gedenken.»

Xavier Chardon, CEO von Citroën, und Olivier Jansonnie, Senior Vice President Stellantis Motorsport: «Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Cyril Blais erfahren, Teamchef von MSG, dem Formel-E-Partner von Citroën Racing. Dieser Verlust trifft uns besonders schwer, da Cyril seit Beginn der Zusammenarbeit zwischen MSG und Citroën Racing eine zentrale Rolle in unserem Formel-E-Programm gespielt hat. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Angehörigen sowie allen Kollegen bei MSG, Stellantis Motorsport und Citroën, die das Privileg hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten.»

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Mohammed Ben Sulayem, Präsident der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA): «Die gesamte Motorsportgemeinschaft ist zutiefst erschüttert über diese tragische Nachricht. Cyril wird von allen, die das Glück hatten, ihn zu kennen und mit ihm zusammenzuarbeiten, schmerzlich vermisst werden. Er war dem Motorsport mit großer Leidenschaft verbunden und genoss den Respekt und die Anerkennung von Kollegen, Wettbewerbern und Freunden im gesamten Fahrerlager. Seine Leidenschaft, seine Entschlossenheit und sein Glaube an sein Team prägten alles, was er tat. Über seine sportlichen Erfolge hinaus wird Cyril vor allem für seine Integrität in Erinnerung bleiben. Er hat bei allen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sein Verlust wird schmerzlich empfunden werden. Im Namen der FIA und auch persönlich spreche ich Cyrils Familie, seinen Freunden und seinen Kollegen mein aufrichtiges Beileid aus. Unsere Gedanken sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei ihnen.»

Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten Cyrils Familie, seinen Freunden, seinen Angehörigen sowie allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen und mit ihm zusammenzuarbeiten.