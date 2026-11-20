Der offizielle Vorsaisontest der Formel E im spanischen Jarama endete rund eine Woche vor dem geplanten Ende. Der Grund ist ein heftiger Unfall des jungen Briten Taylor Barnard im Porsche-Kundenfahrzeug der Fusion-Mannschaft.

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Nach dem Einschlag konnte der 22-jährige Brite sein Porsche-Kundenfahrzeug unverletzt verlassen. Augenzeugen berichten, dass es kurz danach zu einer Explosion kam und es zu einer massiven Rauchentwicklung kam. Ein Foto im sozialen Netzwerk X zeigt das Fahrzeug der Fusion-Mannschaft im Vollbrand.

Die Rennleitung brach die Sitzung sofort ab und beendete damit den offiziellen Vorsaisontest der vollelektrischen Formelrennserie vorzeitig. Einige Piloten mussten gegen die Fahrtrichtung zurück in die Box fahren, da die Strecke durch die Berge- und Löschmaßnahmen komplett blockiert war.

Die Gründe für die Brandentwicklung am Porsche 975 RSE von Taylor Barnard stehen noch nicht fest.

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In einem ersten Statement teilte die Formel E mit: «Rettungskräfte sind derzeit am Einsatzort im Einsatz. Wir können bestätigen, dass es keine Verletzten gibt, und wir werden eine gründliche Untersuchung der Ursache durchführen. Wir werden weitere Informationen bereitstellen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.»