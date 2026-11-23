Opel und Citroën verlassen nach Saison 2026/2027 die Formel E
Nach der Saison 2026/2027 verlassen die beiden Stellantis-Marken Opel und Citroën die Formel E. Opel steigt erst zur Saison 2026/2027 in die vollelektrische Formelmeisterschaft ein.
Die Stellantis Gruppe hat am heutigen Montag die FaSTLAne 2030 Strategie präsentiert, welche die Firmengruppe, die sich in massiven finanziellen Problemen befindet, sanieren soll. Betroffen ist davon auch der professionelle Motorsport auf Weltmeisterschaftsniveau.
Die beiden Marken aus der Stellantis Gruppe sind werksseitig in der vollelektrischen Formelmeisterschaft vertreten. Beide Serie werden nach dem Abschluss der Saison 2026/2027 aus der Serie aussteigen, nachdem erst in der letzten Woche der offizielle Vorsaisontest im spanischen Jarama stattfand.
Opel steigt erst zu diesem Jahr in die Rennserie ein und ersetzen die französische Nobelmarke DS im Formel-E-Aufgebot der Stellantis Gruppe.
Mitch Evans und Theo Pourchaire werden dabei für Opel antreten.
Die Stellantis Gruppe feierte bislang zwei Titelgewinne und zahlreiche Rennsiege in der Formel E. 2018/2019 gewann Jean-Éric Vergne für DS den Titel, eine Saison später sein Teamkollege António Felix da Costa.
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