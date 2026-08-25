Opel-Coup: Formel-E-Rekordsieger Mitch Evans komplettiert Aufgebot

Opel setzt vor seinem Einstieg in die Formel-E-Weltmeisterschaft ein deutliches Ausrufezeichen: Mitch Evans, erfolgreichster Fahrer in der Geschichte der Serie, wird ab der Saison 2026/27 für das Opel GSE Formula E Team an den Start gehen. Der 32 Jahre alte Neuseeländer hat mit 16 Triumphen die meisten Siege in der Rennserie erzielt und bringt seine Erfahrung aus zehn Jahren Formel E in das neue deutsche Werksteam ein. Gemeinsam mit Rookie Théo Pourchaire bildet Evans eine Kombination aus Spitzenfahrer und Nachwuchstalent, die die Ambitionen von Opel untermauert, von Beginn an im Spitzenfeld mitzufahren.

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«Wir gehen mit unserem Dream-Team an den Start. Mitch Evans war von Anfang an der Wunschkandidat für unser Opel GSE Formula E Team. Seine Verpflichtung unterstreicht noch einmal die Ernsthaftigkeit des gesamten Projekts», sagt Opel Motorsport-Direktor und Teamchef Jörg Schrott. «Wir haben Mitch bereits auf und neben der Rennstrecke in der Opel-Familie kennengelernt. Neben seiner unbestrittenen sportlichen Ausnahmeklasse passt er auch menschlich perfekt in unser Team. Nach so vielen Jahren bei einem anderen Hersteller hat er ganz bewusst eine neue Herausforderung gesucht. Jetzt gehen Opel und Mitch diesen nächsten Schritt gemeinsam. Damit senden wir eine klare Botschaft: Wir kommen in die WM, um an der Spitze zu fahren.»

Evans selbst freut sich auf den Wechsel und die Zusammenarbeit mit Opel: «Ich bin stolz darauf, Opel-Werksfahrer zu sein und Teil dieses neuen Kapitels in der Formel E zu werden. Großartig, dass wir diesen Schritt jetzt endlich offiziell machen können. Nach zehn Jahren bei einem Hersteller war es für mich Zeit für eine frische Herausforderung. Mit dem Sprung in die GEN4-Generation ist der perfekte Moment gekommen, etwas Neues zu beginnen. Ich habe sofort gespürt, wie viel Energie und Leidenschaft Opel in das Formel-E-Projekt steckt. Das Team kommt nicht in die Serie, um nur mitzufahren: Opel ist hier, um zu gewinnen, und genau das ist auch mein Anspruch.»

Der Opel GSE 27FE im Testeinsatz Foto: Opel Der Opel GSE 27FE im Testeinsatz © Opel

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Nach einem spannenden Finalwochenende in London blieb Mitch Evans der erste WM-Titel seiner Karriere zwar knapp verwehrt, seine Ausnahmestellung in der Formel E hat er dennoch einmal mehr unterstrichen. «Der WM-Titel bleibt für mich ganz klar das große Ziel, in dieser Hinsicht habe ich in der Formel E noch eine Rechnung offen. Genau deshalb fühlt sich der Wechsel zu Opel für mich wie die richtige neue Herausforderung an. Mit einem neuen Team in eine neue Formel-E-Generation zu starten und auf Anhieb erfolgreich zu sein, ist alles andere als selbstverständlich, aber genau das reizt mich. Ich möchte meine Erfahrung aus zehn Jahren Formel E einbringen und gemeinsam mit Opel und Théo eine starke Rolle in der WM spielen.»

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Die Vervollständigung der Fahrermannschaft, zu der neben Evans und Pourchaire auch Test- und Entwicklungsfahrerin Sophia Flörsch zählt, markiert den nächsten Schritt von Opel auf dem Weg in die Elektro-WM. Im März hatte der Hersteller mit Sitz in Rüsselsheim sein Engagement mit dem Opel GSE Formula E Team bekanntgegeben, anschließend folgte die Weltpremiere des GEN4-Prototyps im französischen Le Castellet sowie nun die Bestätigung der Fahrer. Der nächste große Meilenstein steht im Herbst bevor, wenn Opel auf der Paris Motor Show am 12. Oktober 2026 gemeinsam mit Evans und Pourchaire das finale Design des neuen Opel GSE 27FE-Rennwagens für die Saison 2026/27 enthüllt.