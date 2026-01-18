WM-Leader Nick Cassidy: Zum Formel-E-Saisonende mit Glatze?

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
In den vergangenen drei Jahren wurde der Gewinner des E-Prix von Mexiko jeweils Champion: 2023 Jake Dennis, 2024 Pascal Wehrlein, 2025 Oliver Rowland. Deshalb läuft bei Citroën eine Wette zwischen Nick Cassidy und Teamkollege Jean-Éric Vergne: Sollte Mexiko-Sieger Nick Cassidy in diesem Jahr Weltmeister werden, dann muss er sich die Haare abrasieren.
Vor dem dritten Saisonlauf am 31. Januar in Miami führt der Neuseeländer Nick Cassidy, der beim Saisonstart in São Paulo Dritter geworden war, die WM an – ebenso Newcomer Citroën (ex-Maserati MSG) bei den Teams und Stellantis bei den Herstellern. Für Miami wagt Cassidy noch keinerlei Prognose, weil das genaue Streckenlayout auch ihm noch nicht vorliegt. Dass der Vizeweltmeister, der in 81 Formel-E-Rennen zwölf Siege einfuhr, die beiden Podestplätze jeweils von Startplätzen hinter den Top-12 erreichte, lässt ihn feststellen: «Solche Resultate sind nur mit einem extrem guten Auto möglich. Dennoch bin ich auf diesen Sieg besonders stolz, weil auch meine Leistung gut war.» Und nicht nur, weil es das 150. Rennen der Formel-E-Geschichte (seit 2014) war.
Er sei in seiner persönlichen Höchstform, sagte Cassidy in einer Online-Medienrunde. Im Gegensatz zu seinem bisherigen Team Jaguar, bei dem der Saisonstart höchst schwierig war (und auch in diesem Jahr ist), ist Citroën unter Führung von Teamchef Cyril Blais trotz der Transformation samt der noch nicht gelösten finanziellen Probleme nach der vergangenen Saison auf Anhieb vorn dabei. Und der 31-Jährige bewies erneut, dass er in Sachen Strategie und vor allem Effizienz wohl einer der Besten, wenn nicht der Beste im Formel-E-Feld ist.
«Wir sind mit grossen Ambitionen in die Saison gegangen, daher sind die ersten beiden Rennen ein Riesending für Citroën», bestätigte Cassidy. Die französische Marke, die über Jahre die Rallye-WM dominierte, war im Rundstrecken-Sport mit Monoposti noch nie präsent.
In der Belastung durch sein Doppelprogramm als Peugeot-Neuzugang in der Langstrecken-WM (WEC) sieht Cassidy kein Problem: «Ich fuhr schon in Japan parallel GT und Super Formula. Und im Peugeot-Team habe ich exzellente Teamkollegen. Ich denke nicht, dass sich der Cockpitwechsel bei mir irgendwie auswirken wird.»
Ein wenig Stress wird der Red-Bull-Athlet dennoch bekommen: Schon am Tag nach dem sechsten Formel-E-Lauf (21. März, neue Station Madrid) folgt in Katar der WEC-Prolog (22. und 23. März), bei dem Cassidy wohl nur am zweiten Tag zum Fahren kommen wird.
